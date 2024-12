Preşedinta Georgiei: „Mobilizarea proeuropeană nu dă niciun semn că s-ar stinge” FOTO/VIDEO

Preşedinta prooccidentală a Georgiei, Salome Zurabişvili, a afirmat luni, 2 decembrie, că mobilizarea proeuropeană "nu dă niciun semn" că ar slăbi în intensitate, în această ţară din Caucaz, scenă de săptămâna trecută a unor manifestaţii zilnice împotriva guvernului, informează AFP.

Salome Zurabişvili spune că georgienii își apără cu fermitate Constituţia lor şi alegerea lor europeană.

"Încă o noapte impresionantă, în timpul căreia georgienii au apărat cu fermitate Constituţia lor şi alegerea lor europeană", a scris Zurabişvili pe reţeaua socială X, partajând imagini cu manifestaţia de duminică.

"Hotărârea din stradă nu dă niciun semn" că s-ar stinge, a declarat preşedinta Georgiei, pe poziţii adverse cu guvernul, dar cu puteri foarte limitate.

#GeorgiaProtests: Another powerful night of Georgians standing firm to defend their constitution and their European choice 🇬🇪🇪🇺

The determination in the streets shows no signs of stopping! pic.twitter.com/fG1UcoH8O6