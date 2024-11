Mii de manifestanţi au ieşit din nou în stradă sâmbătă seara la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a treia seară consecutivă de proteste împotriva guvernului, pe care opoziţia îl acuză că deviază de la ambiţia fostei republici sovietice din Caucaz de a adera la UE.

Străzile din centrul capitalei, în apropiere de clădirea parlamentului, erau pline de manifestanţi, dintre care mulţi arborau drapele ale UE şi ale Georgiei.

Manifestaţiile de joi şi vineri de la Tbilisi şi din alte oraşe au fost dispersate în forţă de poliţie, care a anunţat că au fost arestate pentru "nesupunere şi vandalism" aproape 150 de persoane şi că cel puţin 42 de poliţişti au fost răniţi.

Tbilisi now. Many other cities and towns protesting. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/UsyGjcnCYv