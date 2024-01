Zeci de mii de oameni protestează de o săptâmână, în Germania cerând interzicerea partidului de extremă dreapta AfD VIDEO

Zeci de mii de oameni manifestează în întreaga Germanie împotriva extremei drepte, pe care o acuză de subminarea democraţiei, vizând Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) - iar unii cer interzicerea formaţiunii, relatează AFP.

Mobilizarea se extinde ca o pată de ulei, de la oraşe medii la mari oraşe, în care au loc mai multe manifestaţii pe zi de o săptămână.

Până duminică sunt anunţate alte aproximativ 100 de manifestaţii, cel mai adesea cu sloganul ”Împreună împotriva extremei drepte”.

Această contestare a fost declaşată de dezvăluirea la 10 ianuarie, de către publicaţia germană de investigaţii Correctiv a unei reuniuni la Potsdam, în apropiere de Berlin, în noiembrie, la care s-a discutat un plan de expulzare masivă a persoanelor de origine străină.

Între participanţi se afla un reprezentant al mişcării identitare radicale - austriacul Martin Sellner - şi membri AfD.

Această dezvăluire a şocat o ţară care părea să fi acceptat ca pe o fatalitate ascensiunea în sondaje a acestei formaţiuni ostile migranţilor, înfiinţată în urmă cu 11 ani.

Această ”reuniune scandaloasă” a aprins ”frica deportării a milioane de cetăţeni sau necetăţeni, o frică ce face parte din moşternirea critică a naţional-socialismului (nazism), declară AFP un politolog specializat în extrema dreaptă, Hajo Funke.

La câteva zile după aceste dezvăluiri, aproximativ 20.000 de persoane manifestau la Berlin, iar 10.000 la Potsdam, inclusiv cancelarul social-democrat Olaf Scholz şi ministrul său al Afacerilor Externe Annalena Baerbock.

Activişti şi organizaţii care au convocat aceste adunări au părut să fie primii surprinşi de valul participanţilor.

Această contestare pare să fie expresia unei mobilizări a ”majorităţii tăcute” în favoarea apărării democraţiei, pe care spunea recent că şi-o doreşte preşedintele serviciilor germane de informaţii interne (BfV) Thomas Haldenwang.

Manifestaţiile sunt ”încurajatoare şi arată că noi, democraţii, suntem mai numeroşi decât cei care vor să ne învrăjbească”, comenta Olaf Scholz.

AfD a profitat în ultimele luni de insecuritate a populaţiei rezultată în urma unui nou aflux de migranţi în ţară şi de certuri permanente între cele trei partide ale coaliţiei guvernamentale, pe fondul unei recesiuni economice şi unei inflaţii mari.

AfD s-a instalat în mod solid în poziţia a doua în intenţiile de vot - cu aproximativ 22% -, în urma conservatorilor din CDU/CSU.

În bastioanele sale din fosta Germanie comunistă (RDG), formaţiunea se află pe primul loc - cu peste 30% în intenţiile de vot - în trei landuri, şi anume Thuringia, Saxonia şi Brandenburg, în care au loc în septembrie alegeri regionale.

După şocul intrării AfD în Parlament în 2017, AfD s-a integrat în peisajul politic, în pofida faptului că toate partidele refuză să se alieze cu el.

AfD este condus de un duo care susţine că reprezintă centrul burghez conservator.

După reuniunea de la Potsdam, ”această normalizare a partidului s-a terminat”, apreciază Funke, în pofida faptului că partidul a anunţat că nu susţine proiectul ”migraţiei” prezentat Martin Sellner.

Acest scandal a dezvălui ”adevărata faţă” a partidului, a acuzat într-o dezbatere în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului german, co-preşedintele partidului Social Democrat (SPD) Lars Klingbeil.

