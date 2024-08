Mii de medici rezidenţi indieni au refuzat luni, 19 august, să pună capăt protestelor legate de violul şi uciderea unei colege, perturbând serviciile spitaliceşti la aproape o săptămână după ce au lansat o acţiune la nivel naţional, cerând un loc de muncă mai sigur şi o anchetă penală rapidă, relatează Reuters.

Medici din întreaga ţară au organizat proteste şi au refuzat să primească pacienţi care nu sunt urgenţe în urma uciderii doctoriţei în vârstă de 31 de ani, care, potrivit poliţiei, a fost violată şi ucisă pe data de 9 august într-un spital din Kolkata (Calcutta), în estul ţării, unde era stagiară.

Un voluntar al poliţiei a fost arestat şi acuzat de crimă. Activistele pentru drepturile omului spun că incidentul a scos în evidenţă faptul că femeile din India continuă să fie victime ale violenţei sexuale, în ciuda legilor mai dure introduse după violul în grup şi uciderea unei studente de 23 de ani, în 2012, într-un autobuz în mişcare din New Delhi.

Guvernul a îndemnat medicii să se întoarcă la serviciu, înfiinţând totodată un comitet care să propună măsuri pentru îmbunătăţirea protecţiei cadrelor medicale.

"Încetarea activităţii noastre pe termen nelimitat şi manifestările noastre vor continua până când cererile ne vor fi îndeplinite", a declarat dr. Aniket Mahata, un purtător de cuvânt al medicilor stagiari protestatari de la Colegiul Medical şi Spitalul R.G. Kar, unde a avut loc incidentul.

În semn de solidaritate cu medicii, mii de suporteri ai celor mai mari două cluburi de fotbal din statul Bengalul de Vest au mărşăluit duminică seara pe străzile din Kolkata scandând "Vrem dreptate".

Grupurile care reprezintă medicii stagiari din statul vecin Odisha, din capitala New Delhi şi din statul vestic Gujarat au declarat, de asemenea, că protestele lor vor continua.

The Kolkata doctor rape and murder case has gained global attention, with people worldwide demanding justice. As Kolkata citizens face state pressure to silence their protests, the rest of India stands in solidarity, calling for a safer environment for women. pic.twitter.com/SCD2afMg1M — Centre For Social Research (@CSR_India) August 20, 2024

Gita Gopinath, director general adjunct al Fondului Monetar Internaţional, a declarat pentru cotidianul indian Business Standard, că siguranţa la locul de muncă este importantă pentru creşterea ratei de participare a femeilor la forţa de lucru, care era de 37% în anul fiscal 2022-2023.

Women Across Kolkata, Bengal, and Delhi Partake in "Women, Reclaim the Night" Protest Amid the outrage over the rape and murder of the 31-year-old junior doctor in Kolkata's state-run RG Kar Medical College and Hospital, women across Bengal, Delhi, and several other states are… pic.twitter.com/N6TZpNSy93 — Outlook India (@Outlookindia) August 14, 2024

"Nu se poate creşte această rată (de participare a femeilor) fără a se asigura condiţiile de siguranţă la locul de muncă şi siguranţa femeilor care se deplasează la serviciu. Acest lucru este absolut esenţial", a declarat Gopinath în interviul publicat luni, 19 august.

