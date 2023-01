Un cuplu de bloggeri din Iran a fost condamnat la 10 ani şi jumătate de închisoare pentru că a dansat pe stradă și a postat filmarea pe o rețea de socializare, relatează ziarul Al Arabiya.

Cei doi au dansat în sprijinul revoluției pentru libertatea femeilor.

Astiyazh Haghighi (21 de ani) și Amir Mohammad Ahmadi (22 de ani) au fost arestați în noiembrie 2022, după ce au distribuit un videoclip în care dansează în Piața Azadi din capitala Iranului, Teheran.

Ei au dansat pentru a susține protestele în curs de desfășurare din Iran, care au început în septembrie, după ce o femeie kurdă în vârstă de 22 de ani, Mahsa Amini, a murit în custodia poliției iraniene.

După moartea ei, la 16 septembrie, guvernul iranian a negat că ar fi fost agresată și a acuzat SUA și Israelul că au orchestrat protestele din Iran.

Cuplul de bloggeri a fost acuzat de ”încurajarea corupției și a prostituției publice” și de ”complicitate cu intenția de a perturba securitatea națională și de promovare a propagandei”, potrivit Știrile TVR.

