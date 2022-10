Generația Z este pe cale să schimbe totul în Iran. „Ne întrebăm de ce nu ne distrăm și noi ca tinerii din New York sau Los Angeles”

Protestele împotriva guvernării religioase s-au răspândit ca niciodată prin intermediul noii generații de femei și fete din Iran, ai căror părinți și bunici au încercat și nu au reușit să schimbe sistemul din interior.

În mesaje video și pe rețelele de socializare, tinerele victime ale represiunii violente explică de ce și-au riscat viața pentru a sfida autoritățile.

„Clerici, dispăreți!”.

Acesta este sloganul rostit chiar și de fete în vârstă de 11 ani în sălile de clasă din Iran.

Rețelele de socializare sunt pline de videoclipuri cu adolescenți dând jos fotografia liderului suprem - ayatollahul Ali Khamenei, rupând-o și apoi arzând-o.

„Dacă nu ne unim, unul câte unul vom deveni următorii Mahsa Amini”, este un alt refren al acestora, referindu-se la tânăra kurdă care a murit în arestul poliției după ce ar fi purtat basmaua „nepotrivită”.

Protestele din cauza morții acesteia nu scad în intensitate, în ciuda unui răspuns violent din partea autorităților.

Mai mult, imagini postate pe rețelele sociale miercuri, 26 octombrie, arată o mulțime imensă de oameni îndreptându-se în pelerinaj către mormântul Mahsei Amini din localitatea Saqez, pentru a comemora 40 de zile de la moartea tinerei.

Scenes of huge crowds making their way to the Saqez grave of #MahsaAmini on the 40th day after her death. #Iran pic.twitter.com/XYzngQaqIQ