Proteste uriașe în Iran. Președintele susține că țara se confruntă cu o ”revoltă” VIDEO

Zeci de mii de iranieni continuă să iasă pe străzi pentru a protesta împotriva regimului aflat la putere.

Protestele au început vinerea trecută după ce o tânără în vârstă de 22 de ani a decedat în arestul poliţiei morale, ea fiind reţinută pentru că nu ar fi purtat corect vălul islamic. Manifestaţiile s-au extins între timp în întreaga ţară şi, potrivit unor ONG-uri, reprimarea lor s-a soldat până în prezent cu peste 50 de morţi şi sute de persoane au fost arestate.

”Trebuie acţionat decisiv împotriva celor care se opun securităţii şi liniştii ţării”, le-a transmis autorităţilor preşedintele Ebrahim Raisi după revenirea sa în ţară de la Adunarea Generală a ONU.

Acesta a ”subliniat necesitatea de a face distincţie între proteste şi perturbarea ordinii şi securităţii publice, şi a descris evenimentele drept o revoltă”, consemnează o mass-media publică de la Teheran.

Preşedintele a deschis sâmbătă anul universitar la un colegiu din Teheran, dar cursurile cu prezenţă în facultăţi au fost imediat suspendate în Iran, în cadrul măsurilor împotriva protestelor.

#Iran: Reporting that essentially all streets of #Tehran are now under the control of the movement against the totalitarian regime. ✊ pic.twitter.com/R2H5vClj4Z