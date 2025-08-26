Protest în Israel. Manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor și încetarea războiului din Gaza VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 15:12
Protest în Israel pentru eliberarea ostaticilor din Gaza Foto: Captură video/X/@GMA

Sute de manifestanți au blocat din nou traficul în apropierea Tel Avivului, marți dimineața devreme, 26 august, cerând încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor, înaintea unei reuniuni a cabinetului de securitate prevăzută în cursul serii, în cadrul căreia s-ar putea discuta despre reluarea negocierilor în vederea unui armistițiu pe teritoriul palestinian, relatează AFP.

La intrarea nordică în metropola israeliană, aproximativ 400 de persoane opreau mașinile, fluturând steaguri israeliene și fotografii ale ostaticilor.

Alți manifestanți s-au adunat lângă o filială locală a ambasadei americane, precum și în fața reședințelor mai multor miniștri din toată țara, potrivit presei israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite la 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas asupra Israelului care a declanșat războiul din Gaza, 49 sunt încă reținute, dintre care cel puțin 27 sunt decedate, potrivit armatei israeliene.

„Cerem ca liderii noștri să se așeze la masa negocierilor și să nu se miște de acolo până când nu se va ajunge la un acord”, a declarat Hagit Chen, al cărui fiu a fost răpit, citat într-un comunicat al Forumului Familiilor, cea mai importantă asociație a rudelor ostaticilor.

Ordinea de zi a reuniunii cabinetului de securitate nu a fost anunțată oficial, dar, potrivit presei locale, ar trebui să se discute despre reluarea negocierilor în vederea unui armistițiu în Gaza și a eliberării ostaticilor.

Săptămâna trecută, premierul Benjamin Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor, la câteva zile după ce Hamas a aprobat o nouă propunere de încetare a focului prezentată de mediatorii Egipt, Qatar și Statele Unite. Potrivit surselor palestiniene, această propunere prevede eliberarea eșalonată a ostaticilor în timpul unui armistițiu inițial de 60 de zile, în schimbul palestinienilor deținuți de Israel.

În același timp, premierul israelian a dat undă verde unei noi ofensive militare pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale mișcării islamiste palestiniene. La începutul lunii august, cabinetul a aprobat un plan în acest sens, reaprinzând temerile cu privire la soarta ostaticilor și declanșând un nou val de proteste, care au adunat zeci de mii de oameni.

Reuniunea cabinetului de marți seara a fost anunțată luni, după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra unui spital din sudul Fâșiei Gaza, ucigând cinci jurnaliști, dintre care trei colaboratori ai Al Jazeera, Reuters și AP, ceea ce a stârnit indignarea internațională. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a deplâns „un accident tragic” și a ordonat o anchetă, fără ca armata să comunice scopul acestor raiduri.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliene a provocat cel puțin 62.744 de decese în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății din Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, și a aruncat teritoriul palestinian devastat și asediat într-o catastrofă umanitară.

Mărturia cutremurătoare a unui medic al MSF din Gaza: „Nu m-am descurcat cu copiii mei. Nu i-am salvat, nu i-am protejat” FOTO
Mărturia cutremurătoare a unui medic al MSF din Gaza: „Nu m-am descurcat cu copiii mei. Nu i-am salvat, nu i-am protejat” FOTO
Medicul Dr. Ahmed Seyam, chirurg în cadrul Médecins Sans Frontières / MSF (Medici Fără Frontiere), povestește pentru Humans of New York scenele de groază pe care le trăiește zilnic,...
Atac israelian asupra capitalei Yemenului: 6 morți și zeci de răniți. Țintele vizau un complex militar, două centrale și un depozit de combustibil FOTO/VIDEO
Atac israelian asupra capitalei Yemenului: 6 morți și zeci de răniți. Țintele vizau un complex militar, două centrale și un depozit de combustibil FOTO/VIDEO
Atacurile de duminică, 24 august, ale Israelului asupra capitalei Yemenului, Sanaa, s-au soldat cu șase morți și 86 de răniți, potrivit unui oficial din domeniul sănătății, informează...
#proteste Israel, #eliberare ostatici gaza, #Israel Hamas Gaza, #Benjamin Netanyahu premier Israel, #ostatici hamas , #Israel Fasia Gaza
