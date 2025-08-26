Protest în Israel. Manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor și încetarea războiului din Gaza VIDEO

Sute de manifestanți au blocat din nou traficul în apropierea Tel Avivului, marți dimineața devreme, 26 august, cerând încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor, înaintea unei reuniuni a cabinetului de securitate prevăzută în cursul serii, în cadrul căreia s-ar putea discuta despre reluarea negocierilor în vederea unui armistițiu pe teritoriul palestinian, relatează AFP.

La intrarea nordică în metropola israeliană, aproximativ 400 de persoane opreau mașinile, fluturând steaguri israeliene și fotografii ale ostaticilor.

Alți manifestanți s-au adunat lângă o filială locală a ambasadei americane, precum și în fața reședințelor mai multor miniștri din toată țara, potrivit presei israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite la 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas asupra Israelului care a declanșat războiul din Gaza, 49 sunt încă reținute, dintre care cel puțin 27 sunt decedate, potrivit armatei israeliene.

„Cerem ca liderii noștri să se așeze la masa negocierilor și să nu se miște de acolo până când nu se va ajunge la un acord”, a declarat Hagit Chen, al cărui fiu a fost răpit, citat într-un comunicat al Forumului Familiilor, cea mai importantă asociație a rudelor ostaticilor.

Protests are unfolding across Israel as families of hostages held in Gaza lead a nationwide day of action—blocking major roads, burning tires, and demanding a deal for their release. @JamesAALongman reports. pic.twitter.com/CQCrHgsbEj — Good Morning America (@GMA) August 26, 2025

Ordinea de zi a reuniunii cabinetului de securitate nu a fost anunțată oficial, dar, potrivit presei locale, ar trebui să se discute despre reluarea negocierilor în vederea unui armistițiu în Gaza și a eliberării ostaticilor.

Săptămâna trecută, premierul Benjamin Netanyahu a ordonat deschiderea negocierilor pentru eliberarea tuturor ostaticilor, la câteva zile după ce Hamas a aprobat o nouă propunere de încetare a focului prezentată de mediatorii Egipt, Qatar și Statele Unite. Potrivit surselor palestiniene, această propunere prevede eliberarea eșalonată a ostaticilor în timpul unui armistițiu inițial de 60 de zile, în schimbul palestinienilor deținuți de Israel.

În același timp, premierul israelian a dat undă verde unei noi ofensive militare pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale mișcării islamiste palestiniene. La începutul lunii august, cabinetul a aprobat un plan în acest sens, reaprinzând temerile cu privire la soarta ostaticilor și declanșând un nou val de proteste, care au adunat zeci de mii de oameni.

Reuniunea cabinetului de marți seara a fost anunțată luni, după ce Israelul a lansat atacuri aeriene asupra unui spital din sudul Fâșiei Gaza, ucigând cinci jurnaliști, dintre care trei colaboratori ai Al Jazeera, Reuters și AP, ceea ce a stârnit indignarea internațională. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a deplâns „un accident tragic” și a ordonat o anchetă, fără ca armata să comunice scopul acestor raiduri.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe date oficiale.

Campania de represalii israeliene a provocat cel puțin 62.744 de decese în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății din Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către ONU, și a aruncat teritoriul palestinian devastat și asediat într-o catastrofă umanitară.

