„Noaptea ca hoții” în Israel. Mii de cetățeni protestează după ce Parlamentul a adoptat o lege care face mai dificilă demiterea lui Netanyahu VIDEO

Parlamentul israelian a adoptat joi, 23 martie, o lege care limitează modalităţile prin care un prim-ministru în exerciţiu poate fi declarat inapt pentru funcţie, un text ce face parte dintr-un pachet de legi pe care guvernul ultraconservator le are în vedere pentru o controversată revizuire a sistemului judiciar al ţării.

Criticii spun că proiectul de lege adoptat joi este o modalitate de a-l proteja pe premierul Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu un proces de corupţie în curs de desfăşurare.

Printr-un vot final cu scorul de 61 la 47, Knessetul a aprobat proiectul de lege care prevede că doar premierul însuşi sau cabinetul, cu o majoritate de două treimi, poate declara liderul ca fiind inapt. Votul cabinetului ar trebui apoi să fie ratificat de o supermajoritate în parlament. În plus, "autoritatea de a-l declara incapabil pe prim-ministru va aparţine doar guvernului sau Knessetului şi va avea loc doar din cauza incapacităţii sale fizice sau mintale", se arată într-un comunicat al Knessetului. Proiectul de lege împiedică, de asemenea, Curtea Supremă să ia în considerare "o cerere de declarare a incapacităţii premierului".

"Având în vedere că un prim-ministru în funcţie este învestit cu putere şi autoritate de popor, prin intermediul reprezentanţilor săi, această propunere reflectă conceptul existent, conform căruia înlăturarea liderului împotriva voinţei sale va fi determinată doar de reprezentanţii poporului, fără implicarea unei branşe care nu a fost aleasă", se arată în comunicat.

Personalităţi din opoziţie au anunţat deja că intenţionează să conteste legea la Curtea Supremă. Fostul prim-ministru Yair Lapid a calificat-o drept o "lege cu dedicaţie ruşinoasă şi coruptă" care arată că, în cele din urmă, Netanyahu "are grijă doar de el însuşi".

"Ca hoţii noaptea, coaliţia tocmai a adoptat o lege cu dedicaţie, ruşinoasă şi coruptă, ca răspuns la un zvon nefondat privind o demitere din funcţie. Fiecare cetăţean al Israelului ar trebui să ştie: cu câteva zile înainte de Paşte, în timp ce costul vieţii creşte vertiginos, Netanyahu îşi vede încă o dată doar de propriile interese", a declarat joi Yair Lapid.

Liderul Partidului Muncii, Merav Michaeli, membru al parlamentului, a declarat la rândul său că legea care a fost adoptată este "o lege ruşinoasă, dezonorantă, al cărei unic scop este de a-l împiedica pe Netanyahu să fie trimis la închisoare".

"Asta este tot ceea ce fac coaliţia şi acest guvern, o legislaţie cu dedicaţie şi o lovitură de stat din partea regimului. Ei sacrifică statul Israel pentru a se instala sub cupola unui guvern corupt", a acuzat Michaeli.

Noul guvern de extremă-dreapta al lui Netanyahu pare însă să meargă mai departe cu planurile controversate de revizuire a sistemului judiciar al ţării prin subminarea puterii Curţii Supreme, slăbind controlul judiciar asupra elaborării politicilor.

Netanyahu, care este primul prim-ministru israelian în exerciţiu care apare în instanţă în calitate de acuzat, este judecat pentru acuzaţii de fraudă, abuz de încredere şi luare de mită. El neagă orice abatere. Ca parte a înţelegerii cu tribunalul pentru a servi ca prim-ministru în ciuda procesului său în curs, Netanyahu a fost de acord cu o declaraţie de conflict de interese. Procurorul general a stabilit apoi că declaraţia însemna că Netanyahu nu se poate implica în elaborarea politicii de revizuire a sistemului judiciar. În prezent, Curtea Supremă israeliană este sesizată cu o plângere prin care Netanyahu este declarat incompatibil pentru funcţie, pe motiv că a încălcat acea declaraţie de conflict de interese.

MII DE ISRAELIENI AU BLOCAT DRUMURILE, POLIŢIA A FOLOSIT TUNURILE CU APĂ ŞI A REŢINUT ZECI DE PERSOANE

De luni de zile, sute de mii de israelieni au ieşit în mod regulat în stradă pentru a protesta faţă de proiectul de revizuire a sistemului judiciar, afirmând că acesta va afecta democraţia israeliană. Acestora li s-au alăturat personalităţi de rang înalt din domeniul securităţii, high-tech, financiar şi academic din Israel.

Planul a stârnit îngrijorare în ceea ce priveşte sănătatea democratică a Israelului atât acasă, cât şi în străinătate.

Rezerviştii militari s-au alăturat protestelor, iar înalţi oficiali din Ministerul de Finanţe au avertizat săptămâna aceasta cu privire la repercusiuni economice.

Şi joi, israelienii au ieşit masiv în stradă în semn de protest faţă de revizuirea sistemului judiciar, blocând şosele din întreaga ţară şi intensificând o campanie care de luni de zile denunţă această măsură.

Mii de persoane care fluturau steaguri au mărşăluit, în sunetul claxoanelor, pe o arteră din Tel Aviv, oprind traficul în mijlocul zilei de lucru. Poliţia i-a împrăştiat cu ajutorul unui tun cu apă şi i-a luat efectiv pe sus pe unii protestatari încercând să elibereze autostrada, relatează Reuters.

Un mic grup de protestatari a dat foc unor cauciucuri pe şosea, în faţa unui port maritim, blocând pentru scurt timp camioanele.

De asemenea, poliţia i-a forţat pe demonstranţi să părăsească zona din faţa unui centru de conferinţe.

Zeci de protestatari au fost reţinuţi pentru tulburarea liniştii publice în întreaga ţară.

În Ierusalim, mulţimile s-au adunat de-a lungul zidurilor din Oraşul Vechi, de care au atârnat o replică uriaşă a declaraţiei de independenţă a ţării.

'Day of paralysis' protests brings traffic on the main highway in Tel Aviv to a halt for nearly an hour

Security forces respond with water cannon and mounted police to clear the hundreds of protesters who crowded the freeway in a marked escalation of protests — @jregevi24news pic.twitter.com/vm1QfoIeWA