Mii de israelieni au manifestat sâmbătă împotriva deciziei guvernului de a pune în aplicare planul său de reformă judiciară, în pofida opoziţiei generalizate. De la anunţarea în ianuarie a controversatului plan prin care guvernul de la Tel Aviv s-a asigurat că Instanța supremă nu îi poate invalida deciziile, zeci de mii de persoane manifestă în fiecare săptămână în întreaga ţară.

Protestele - considerate cele mai ample din instoria Israelului - au continuat săptămâna aceasta în urma votului din Parlament asupra unei prevederi a controversatei reforme a sistemului judiciar promovată de guvernul de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu.

Manifestanţi care flutură steaguri israeliene s-au adunat sâmbătă la Tel Aviv.

„Încă iubim această ţară şi încercăm să rezolvăm toate problemele”, a declarat pentru AFP cineastul Itay Amram, care a declarat că se mobilizează împotriva a ceea ce el consideră a fi „revoluţia constituţională” a guvernului.

De la Haifa, în nordul ţării, până la Eilat, la Marea Roşie, organizatorii protestelor au planificat mitinguri în toată ţara.

