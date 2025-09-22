Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO

Zeci de mii de italieni au ieșit luni, 22 septembrie, în stradă în semn de solidaritate cu oamenii din Fâșia Gaza.

Manifestațiile, care au fost organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu.

Cele mai multe probleme s-au înregistrat în transporturi, unde peste 70% dintre angajați au făcut grevă. În Napoli, protestatarii s-au confruntat cu polițiștii și au pătruns în gara centrală, blocând complet circulația trenurilor după ce au ajuns pe linii.

Today, during Italy's general strike for Gaza and Palestine, protests took place at Cascina Costa di Samarate, home to Leonardo's helicopter plant, the aerospace company under fire for its industrial projects involving Israel. pic.twitter.com/LzdJJaMD8J — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) September 22, 2025

Și la Milano a fost închisă o stație de metrou, iar la Livorno, unul dintre cele mai importante porturi ale Mediteranei, accesul a fost blocat timp de câteva ore. Protestatarii au închis șoselele de acces spre port.

De asemenea, situații similare au fost anunțate și la Genova, unde două ieșiri din oraș au fost blocate.

A general strike in Italy today in solidarity with Gaza. A complete paralysis throughout the country. These photos are from Pisa this morning. pic.twitter.com/4kFZYpD8uX — ahmed ghazali (@ahmedghazali79) September 22, 2025

Zeci de mii de manifestanți

Numărul manifestanților a depășit 20.000 la Roma și 15.000 la Cagliari, în Sardinia. La Bari au ieșit în stradă aproximativ 2.000 de oameni, în fața consulatului Israelului. Autoritățile locale au transmis că manifestațiile vor continua și în cursul după-amiezii.

Massive protests and a general strike sweep across several Italian cities, condemning the genocide and demanding economic and diplomatic sanctions against Israel.#Israel pic.twitter.com/oWunYW0Oji — Al-Jarmaq News (@Aljarmaqnetnews) September 22, 2025

Și Educația a fost afectată de greva generală. Unele școli au rămas complet închise, altele au funcționat parțial, după ce mulți angajați au participat la proteste. În unele licee, elevii au blocat porțile școlilor pentru a-și arăta solidaritatea față de populația din Gaza.

Unitățile medicale au rămas deschise, dar funcționează cu personal redus, lucru care a condus la întârzieri și reprogramări ale consultațiilor.

Protestatarii cer guvernului italian să adopte o poziție fermă față de conflictul din Gaza, să suspende orice raport militar, sportiv și educațional cu Israelul și să sprijine livrarea de ajutoare umanitare către civilii din Fâșia Gaza.

