Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:23
363 citiri
Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO
Proteste în Italia Foto: Captură video/X/@WokeratiMarty

Zeci de mii de italieni au ieșit luni, 22 septembrie, în stradă în semn de solidaritate cu oamenii din Fâșia Gaza.

Manifestațiile, care au fost organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu.

Cele mai multe probleme s-au înregistrat în transporturi, unde peste 70% dintre angajați au făcut grevă. În Napoli, protestatarii s-au confruntat cu polițiștii și au pătruns în gara centrală, blocând complet circulația trenurilor după ce au ajuns pe linii.

Și la Milano a fost închisă o stație de metrou, iar la Livorno, unul dintre cele mai importante porturi ale Mediteranei, accesul a fost blocat timp de câteva ore. Protestatarii au închis șoselele de acces spre port.

De asemenea, situații similare au fost anunțate și la Genova, unde două ieșiri din oraș au fost blocate.

Zeci de mii de manifestanți

Numărul manifestanților a depășit 20.000 la Roma și 15.000 la Cagliari, în Sardinia. La Bari au ieșit în stradă aproximativ 2.000 de oameni, în fața consulatului Israelului. Autoritățile locale au transmis că manifestațiile vor continua și în cursul după-amiezii.

Și Educația a fost afectată de greva generală. Unele școli au rămas complet închise, altele au funcționat parțial, după ce mulți angajați au participat la proteste. În unele licee, elevii au blocat porțile școlilor pentru a-și arăta solidaritatea față de populația din Gaza.

Unitățile medicale au rămas deschise, dar funcționează cu personal redus, lucru care a condus la întârzieri și reprogramări ale consultațiilor.

Protestatarii cer guvernului italian să adopte o poziție fermă față de conflictul din Gaza, să suspende orice raport militar, sportiv și educațional cu Israelul și să sprijine livrarea de ajutoare umanitare către civilii din Fâșia Gaza.

SUA blochează rezoluția privind încetarea focului în Gaza. „Nu este o surpriză”. Ce reclamă Washigtonul
SUA blochează rezoluția privind încetarea focului în Gaza. „Nu este o surpriză”. Ce reclamă Washigtonul
SUA au folosit din nou dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU, joi, 18 septembrie, pentru a bloca o rezoluție care cerea o încetare de foc imediată și permanentă în Gaza, precum...
Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
Hamas a răspuns ofensivei israeliene în orașul Gaza City cu cel mai tranșant mesaj de până acum cu privire la ostaticii în viață, răpiți în timpul masacrului terorist din 7 octombrie...
#proteste Italia, #razboi Gaza, #greva generala italia, #transport public, #scoli inchise , #Italia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Proteste în Italia. Mii de persoane au ieșit în stradă în semn de solidaritate pentru populația din Gaza FOTO/VIDEO
  2. Condamnare definitivă pentru columbianul care plănuia acte de sabotaj în România. Câți ani va sta în spatele gratiilor
  3. A fost arestat omul presupus a fi în spatele contaminării țițeiului care a ajuns și în România la începutul lunii august
  4. Sindicatul polițiștilor cere dotări pentru verificarea trotinetelor electrice. "Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți"
  5. Militarii germani care păzesc granița NATO din Lituania primesc prăjituri în cafenele și mulțumiri de la oameni pe stradă. „Aici suntem necesari”
  6. Procurorul-general al Rusiei a cumpărat imobiliare de 15 milioane de euro de când a început războiul în Ucraina. Proprietățile au fost trecute pe numele fostei soții și fiului
  7. Un nou caz de femicid în România. Un bărbat este acuzat că și-a înjunghiat soția în piept după un conflict spontan
  8. Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
  9. Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
  10. Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE