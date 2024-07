Proteste în Marea Britanie, la scurt timp după ce 3 copii au fost uciși într-un atac la o școală de dans. Aproape 40 de polițiști au fost răniți VIDEO

Treizeci şi nouă de ofiţeri de poliţie au fost răniţi în timpul unui protest în Southport, Marea Britanie, la câteva ore după ce a avut loc un priveghi pentru victimele atacului cuţitul în care au fost ucişi trei copii, a declarat North West Ambulance Service, transmite BBC.

Anterior, poliţia din Merseyside a declarat că opt ofiţeri au suferit răni grave, inclusiv fracturi, laceraţii, o suspiciune de nas spart şi comoţie cerebrală.

Un ofiţer a fost lăsat inconştient, iar unii au suferit răni grave la cap şi la faţă. Trei câini poliţişti au fost, de asemenea, răniţi, asupra a doi dintre ei fiind aruncate cărămizi.

Protestul, care, potrivit Poliţiei, ar fi implicat susţinători ai English Defence League, a început la doar câteva străzi distanţă de locul unde a avut loc priveghiul de miercuri, lângă o moschee de pe St Luke's Road din Southport.

Massive protests rock Southport in England after three girls were stabbed to death at a dance class yesterday. Hundreds of Protestors are clashing with Police outside a Mosque. Riot Police has been deployed to control the situation. pic.twitter.com/UgRM5a9EGS

Cei implicaţi au aruncat cu cărămizi în moschee, au incendiat maşini şi pubele cu roţi şi au provocat daune unui magazin local, a declarat Poliţia.

În total, 27 de ofiţeri au fost duşi la spital, iar 12 au fost trataţi şi externaţi la faţa locului, a declarat serviciul de ambulanţă.

Ca urmare a dezordinii, în zonă a fost introdus un ordin de 24 de ore în conformitate cu Secţiunea 60, care oferă ofiţerilor puteri sporite de oprire şi căutare pentru a opri persoane, a declarat Poliţia, adăugând că acesta va fi în vigoare până miercuri, 31 iulie, la ora 19:54 BST. De asemenea, a fost introdus un ordin al Secţiunii 34, care permite Poliţiei să direcţioneze persoanele care au un comportament antisocial sau care sunt ”susceptibile de a fi implicate într-un astfel de comportament”.

Merseyside Police a transmis că ofiţeri suplimentari vor rămâne în zonă ”pentru a asigura o prezenţă vizibilă şi pentru a linişti comunităţile”.

În plus, un număr mic de resurse de ambulanţă vor rămâne la faţa locului pe St Luke's Road şi vor continua să sprijine poliţia.

Comisarul şef adjunct Alex Goss a declarat că este ”dezgustător” că acest lucru se întâmplă într-o comunitate ”devastată”.

El a spus că forţele de poliţie s-au confruntat cu ”violenţe grave” în oraşul Merseyside şi că a fost ”atât de mândru să fi văzut ofiţeri în afara serviciului defilând înapoi la datorie pentru a-şi sprijini colegii care au dat dovadă de un asemenea curaj în timp ce erau supuşi unui atac constant şi susţinut”.

Whatever your take on the goings on in Southport, this is inarguably very funny. Concussion, no bollocks and nicked tomorrow for rioting. Silly old twat.🤣 pic.twitter.com/q9WPnAnqn0

ACC Goss a mulţumit, de asemenea, ofiţerilor din Greater Manchester Police, Cheshire Police, Lancashire Police şi North Wales Police pentru ajutorul şi sprijinul reciproc acordat.

El a adăugat că protestul a implicat multe persoane ”care nu locuiesc în zona Merseyside sau cărora nu le pasă de oamenii din Merseyside”.

”Din păcate, infractorii au distrus pereţii grădinii pentru a putea folosi cărămizile pentru a-i ataca pe ofiţerii noştri şi au incendiat maşini aparţinând publicului şi au deteriorat maşini parcate în parcarea moscheii. Acesta nu este un mod de a trata o comunitate, cu atât mai puţin o comunitate care este încă şocată de evenimentele de luni”, a spus el.

Even if the Southport attacker was born in Rwanda like his parents, it's unlikely he's Muslim as they make up 2% of the predominantly Christian country.

Attacking a mosque makes zero sense and shows they only want to stoke hate. Scumbags. https://t.co/xTy2hUGmVB