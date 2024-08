”Escrocii” care alimentează violențele în Marea Britanie. Andrew Tate, între principalii instigatori ai protestelor VIDEO

Influencerul Andrew Tate, judecat pentru viol și trafic de persoane în România, se află printre figurile publice care incită la violențe în confruntările din Marea Britanie, fără precedent în ultimele decenii.

În urmă cu doar două săptămâni, Poliția britanică avertiza că influenceri precum Andrew Tate propagă misoginismul extrem și îi radicalizează pe tineri.

Înjunghierile din Southport de săptămâna trecută au declanșat o mobilizare a huliganilor de extremă dreaptă și o violență nemaiîntâlnită din anii 1970. The Times, citat de G4Media.ro, subliniază că mișcare s-a transformat într-un sentiment de ostilitate față de migrația în masă.

what’s currently happening in the UK: a non-exhaustive thread pic.twitter.com/HWtZcDGczy — shauna ❦ ミ☆ (@uptonjareau) August 4, 2024

Zilnic au loc în Marea Britanie ciocniri între protestatari, contra-protestatari și forțele de ordine. Acum, organizatorii de extremă dreaptă fac agitație pentru atacarea a zeci de firme de avocatură și centre de informare privind imigrația. Mitingurile din ultimele zile care au degenerat în violențe de stradă grave – în Liverpool, Blackpool, Sunderland, Southport și altele – au fost susținute de elemente de extremă dreaptă care au propagat mesaje ce au stimulat violența extremă, scrie The Times.

Plymouth genuine people having a peaceful protest, riot police everywhere. Birmingham muslims have taken over a roundabout, blocked the road & driving like idiots for around 2 or 3 hrs now, shouting alla ahkbar...not a single police officer. Fckin fed up of the 2 tier policing pic.twitter.com/pR9K5qycvn — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) August 5, 2024

Joe Mulhall, directorul de cercetare al organizației caritabile anti-extremism Hope Not Hate, a descris revoltele de săptămâna trecută drept „cea mai răspândită violență a extremei drepte din perioada postbelică” și a fost un indicator al modului în care extrema dreaptă a trecut la o „post-organizare” condusă mai degrabă de influenceri online decât de lideri clasici.

Mișcarea este formată din ce în ce mai mult din rețele de persoane cu opinii extremiste care se reunesc în mare parte pe canalele de socializare, unde pot partaja conținut, discuta în chat-uri sau face donații.

Bolton today. Young Muslims will not allow the far-right the space in which to riot, intimidate & attack their communities. #UnitedWorkingClass pic.twitter.com/KCe3YfHY7m — FLAF_GreaterManchester (@FLAFGreaterMan1) August 4, 2024

Printre principalii lideri informali ai activiștilor de extrema dreaptă se numără Tommy Robinson (fost lider al English Defence League, mișcare extremă), Andrew Tate, David Clews (proprietar al Unity News Network) și Nigel Farage, politicianul care a emis mesaje conspiraționiste ce au erodat încrederea în autorități.

The Times despre Andrew Tate

”Prevent, biroul de securitate antiteroristă din cadrul poliției, afirmă că cei din Regatul Unit pot fi radicalizați de extremiști de dreapta cu sediul în străinătate. O neîncredere față de poliție a fost evidentă în cadrul recentelor proteste.

Tate, un teoretician al conspirației hiper-masculin de dreapta, a semănat neîncredere în poliție, spunându-le celor nouă milioane de adepți ai săi că este anchetat pe nedrept pentru infracțiuni sexuale, în timp ce susține în mod fals că suspecților asiatici din Regatul Unit li se permite să jignească liber.

În zilele care au urmat atacului de la Southport, acesta a distribuit o imagine cu un bărbat cu pielea maronie într-o barcă pneumatică, cu un cuțit și un braț plin de bancnote de lire sterline, care a strâns 11,3 milioane de vizualizări și 41 000 de „like-uri” și retweet-uri”.

Tate, trimis în judecată în România

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT în iunie 2023. Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de procurori de grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, viol în formă continuată, acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și instigare la lovire sau alte violențe și lovire sau alte violențe. Speța a ajuns la judecată pe fond la Tribunalul București.

Frații Tate sunt trimiși în judecată împreună cu două femei cu car ar fi constituit un grup infracțional organizat în vederea comiterii pe teritoriul României, dar și al altor state, precum Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, a infracțiunii de trafic de persoane.

Frații Tate au stat în arest preventiv, apoi în arest la domiciliu, iar acum au interdicția de a părăsi România.

În iulie 2024, Poliția britanică a avertizat că influenceri online precum Andrew Tate radicalizează băieții în direcția misoginiei extreme într-un mod „terifiant”, transmite BBC. Maggie Blyth, ofițer superior de poliție, a declarat că tinerii și băieții ar putea fi radicalizați în același mod în care teroriștii atrag adepți online. NPCC a estimat că cel puțin una din 12 femei din Anglia și Țara Galilor ar fi victima violenței în fiecare an – adică aproximativ două milioane de femei anual. Și a declarat că problema a fost în creștere, cu „tipuri mai complicate de infracțiuni”.

Tate, pe scenă la Beach Please

Artistul French Montana l-a adus în 14 iulie pe scenă la festivalul Beach Please din Costinești pe Andrew Tate, în condițiile în care mare parte a publicului de la Beach Please e reprezentată de adolescenți.

