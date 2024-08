Proteste în Marea Britanie: Ciocniri între polițiști și manifestanții de extremă dreaptă VIDEO

În mai multe oraşe din Regatul Unit au avut loc sâmbătă, 3 august, ciocniri între forţele de ordine şi manifestanţii împotriva imigraţiei şi a musulmanilor, în contextul tensionat de după atacul de luni, 29 iulie, de la Southport în care trei fetiţe au fost ucise cu lovituri de cuţit, relatează AFP.

Protestele au început după ce au circulat zvonuri despre religia agresorului, adolescentul de 17 ani Axel Rudakubana.

Deşi guvernul laburist de la Londra a anunţat o poziţie fermă împotriva "urii de extremă dreaptă", au urmat trei zile de violenţe - marţi la Southport, miercuri la Londra şi în alte localităţi şi vineri la Sunderland.

Au urmat, sâmbătă, 3 august, evenimente similare la Liverpool, Manchester şi Belfast. Demonstraţii au avut loc şi la Leeds, în nordul Angliei, Nottingham, în centru, şi Portsmouth, în sud.

Manifestaţiile au fost prezentate pe larg în reţelele sociale de lideri ai dreptei radicale, cum ar fi Tommy Robinson, fostul şef al Ligii de Apărare Engleze.

În unele cazuri, mişcările antirasiste au organizat contramanifestaţii, iar situaţia a degenerat; la Liverpool, un fotoreporter al AFP a văzut cum forţele de ordine au fost atacate cu scaune, cărămizi şi alte obiecte contondente. Poliţia a raportat că mai mulţi agenţi au fost răniţi.

Poliţia a încercat să se interpună între cele două tabere la Manchester şi la Nottingham. La Hull, în nord-est, manifestanţii au spart geamurile unui hotel folosit ca adăpost pentru azilanţi. La Belfast, în Irlanda de Nord, s-a aruncat cu petarde în timp ce un grup de antimusulmani şi unul de antirasişti se provocau reciproc.

Sloganul folosit în multe din cele peste 30 de chemări la protest a fost "Enough is enough!" (cu sensul de "ce-i prea mult e prea mult" sau "ajunge!" - n. red.).

