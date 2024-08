Proteste în Marea Britanie: Mii de manifestanți antirasiști au ieșit să contracareze mitingurile extremei drepte. "Suntem mai mulţi decât voi" FOTO/VIDEO

Mii de protestatari antirasişti au ieşit pe străzile din Regatul Unit miercuri seară, 7 august, pentru a contracara o serie de mitinguri planificate de extrema dreaptă care voia să vizeze centrele de imigrare, în ceea ce se prefigura a fi o nouă seară de revolte antiimigranţi, relatează CNN.

După zile de violenţe stimulate de dezinformarea online în legătură cu un atac mortal pus pe seama unui solicitant de azil islamist, poliţia s-a pregătit miercuri seara pentru o nouă noapte de agitaţie.

You are the Great British Culture.

It's an amazing atmosphere

Standing up against Racism

The great people of Southampton

Pe reţelele sociale, grupurile de extremă dreapta au chemat la proteste care să vizeze centrele de procesare a vizelor şi birourile avocaţilor specializaţi în imigraţie din peste 100 de locuri din întreaga ţară începând cu ora locală 20.00 (22.00, ora României). Dar până la căderea serii, mii de contramanifestanţi se adunaseră în mai mult de o duzină de oraşe pentru a păzi centrele de imigrare şi pentru a preveni ca acestea să fie vizate de extrema dreaptă.

Good luck to any Fascist dickheads foolish enough to turn up at Walthamstow tonight. No chance of getting past these good people. #FaragesRiots pic.twitter.com/qhgSM56oIZ

"Noi suntem mult, mult mai mulţi decât voi", au scandat mulţimile la demonstraţiile antirasiste din întreaga ţară, susţinute de o prezenţă a poliţiei mult mai puternică decât în weekend şi practic fără niciun semn de susţinători ai extremei drepte.

Nu este încă clar dacă contramanifestaţiile de miercuri reprezintă un punct de cotitură, însă temerile legate de o nouă noapte de tulburări s-au potolit pentru moment. Eşuarea protestelor planificate va fi o uşurare majoră pentru noul guvern laburist şi pentru comunităţile care s-au pregătit pentru ce era mai rău, notează CNN. Poate fi, de asemenea, un semn că mulţi au fost descurajaţi să iasă în stradă, după ce protestele anterioare ale extremei drepte au devenit violente şi sute de protestatari au fost arestaţi în weekend, unii dintre ei primind deja pedepse cu închisoarea.

Birmingham tonight.

Pubs attacked.

This is a show of power.

Police absolutely nowhere in these clips.

The far right are being blamed, somehow.

They’re the issue, not these guys.

Terrifying times for our nation. pic.twitter.com/5zvRQMbfvy