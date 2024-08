Proteste în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer cere polițiștilor să rămână în alertă din cauza riscului de violenţe rasiste VIDEO

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a avertizat vineri, 9 august, că poliţia trebuie să rămână în stare de alertă din cauza riscului de violenţe rasiste şi islamofobe, după revoltele care au zguduit Regatul Unit în aceste ultime zece zile, relatează AFP.

Guvernul este îngrijorat în special că reluarea campionatului de fotbal în acest weekend ar putea da naştere la noi violenţe, în condiţiile în care extrema dreaptă are legături istorice cu sferele aşa-numiţilor "hooligans".

În pofida unei acalmii în aceste ultime zile, "trebuie să rămânem în stare de alertă la apropierea weekendului pentru că trebuie să asigurăm securitatea comunităţilor noastre", a afirmat şeful guvernului laburist cu prilejul unei vizite la un centru de comandă al poliţiei londoneze.

Mii de poliţişti sunt mobilizaţi după ce aceste revolte au izbucnit marţea trecută, în urma unui atac cu cuţitul în nord-vestul Angliei, în care trei fete au fost ucise.

Gangs of Muslims batter English lads in Middlesbrough with planks of wood after being told by @Keir_Starmer they're all "far right edl thugs".

He created this mess with his lazy rhetoric, and still he blames the public. pic.twitter.com/ZVMYe1t5XY