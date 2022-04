La Paris au izbucnit manifestaţii violente, după ce preşedintele francez în exerciţiu, Emmanuel Macron, a câştigat al doilea mandat prezidenţial.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a reuşit să se impună în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în faţa rivalei sale, Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta, obţinând 58,55 la sută din totalul voturilor exprimate duminică, conform rezultatelor oficiale.

Rezultatul alegerilor a reuşit să provoace un val de uşurare în Europa.

Cu toate acestea, nu departe de Piaţa Republicii, locul în preşedintele ales a susţinut discursul victoriei în centrul Parisului, imaginile au arătat ciocniri violente între poliţişti şi protestatari.

Un clip înfăţişează sute de poliţişti care atacă protestatarii la unison – în timp ce se aud fluierături puternice, ţipete şi sticle sparte.

How is it that it has been hours and I’ve already seen 3 videos of the citizens of France protesting against the election results and it’s been almost 2 months in 🇺🇦 & I have seen zero war footage? pic.twitter.com/NVfXVktIx4