Proteste violente în Peru. Un bărbat a murit după ce a fost împușcat. „Toată lumea trebuie să plece!” VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 09:21
Proteste violente în Peru. Un bărbat a murit după ce a fost împușcat. „Toată lumea trebuie să plece!" VIDEO
Proteste în Peru Foto: Captură video/X/@vioryvideo

Cel puţin o persoană a murit şi zeci de poliţişti au fost răniţi în timpul unor ample proteste desfăşurate în Peru, la adresa preşedintelui Jose Jeri, care a preluat puterea în urmă cu câteva zile, a anunţat Biroul Ombudsmanului, citat de Reuters.

Guvernul va declara stare de urgenţă la Lima şi pregăteşte un pachet de măsuri pentru a gestiona insecuritatea crescândă, a declarat, joi seară, 16 octombrie, premierul Ernesto Alvarez, într-o conferinţă de presă.

Protestul de miercuri seară, la care au chemat tinerii Gen Z, angajaţii din transporturi şi grupuri civile, este cel mai recent dintr-o serie de demonstraţii împotriva corupţiei şi a infracţiunilor, care au dus la îndepărtarea dramatică a fostului preşedinte Dina Boluarte, joia trecută.

Şeful Poliţiei afirmă că un ofiţer a tras focuri de armă

Mii de protestatari s-au adunat în ţară, iar câteva sute s-au ciocnit cu Poliţia, în faţa Congresului din Lima. Poliţia a tras cu gaze lacrimogene, în timp ce unii dintre protestatari au aruncat cu artificii, pietre şi obiecte aprinse.

”Toată lumea trebuie să plece!”, au scandat protestatarii când au ajuns la Congres şi au încercat să dărâme barierele de metal care protejau clădirea, ceea ce a dus la ciocniri.

Un bărbat de 32 de ani, Eduardo Mauricio Ruiz, a murit în timpul protestului, iar moartea sa va fi anchetată, de Fernando Losada, un reprezentant al Biroului Ombudsmanului.

Procuratura din Peru a afirmat că Ruiz a murit după ce a fost împuşcat.

Ulterior, şeful Poliţiei Naţionale din Peru (PNP), Oscar Arriola, a declarat jurnaliştilor că Luis Magallanes, un membru al forţelor de ordine, a fost agresat fizic şi a tras cu arma. Arriola a adăugat că Magallanes se află în spital şi că a fost suspendat din funcţie.

Jeri şi-a exprimat regretul privind moartea lui Ruiz într-o postare pe X, afirmând că decesul va fi anchetat ”obiectiv”. El a pus violenţa pe seama ”delicvenţilor care s-au infiltrat într-o demonstraţie paşnică pentru a semăna haos”.

”Toată forţa legii va fi asupra lor”, a scris el.

Noul ministru de Interne promite o reformă a Poliţiei

După ce a participat la o şedinţă privind protestele, la Congres, Jeri a declarat jurnaliştilor că va cere Congresului ”autoritatea pentru a da legi vizând chestiuni de siguranţă publică”.

Jeri a afirmat că se va axa pe reforma penitenciarelor, dar nu a detaliat ce ar presupune aceste puteri.

Adresându-se Congresului, noul ministru de Interne, Vicente Tiburcio, a afirmat că Guvernul va milita pentru o reformă amplă a Poliţiei naţionale, adăugând că 89 de poliţişti şi 22 de civili au fost răniţi în timpul protestelor, iar 11 persoane au fost reţinute.

Ministerul de Interne nu a răspuns solicitării de a comenta reforma Poliţiei sau cererea lui Jeri privind puteri legislative extinse.

Test pentru noul preşedinte

Protestele au fost un indicator pentru cum s-ar putea desfăşura preşedinţia incipientă a lui Jeri – care se va termina la finalul lunii iulie, întrucât sunt programate alegeri.

Jeri, în vârstă de 38 de ani, a promis să facă din lupta cu infracţionalitatea principala sa prioritate, dar s-a confruntat şi el cu scandaluri, inclusiv acuzaţii de corupţie şi o investigaţie – acum oprită – pentru agresiune sexuală. Jeri a negat că ar fi făcut ceva greşit în ambele dosare şi şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu investigatorii privind corupţia.

Boluarte s-a confruntat cu proteste ample după ce a preluat puterea, la finalul anului 2022, care au dus la zeci de morţi şi o scădere a nivelului său de popularitate, care au oscilat între 2 şi 4% în zilele de dinaintea îndepărtării sale.

Congresul – care a fost condus de Jeri înainte să devină preşedinte – este aproape la fel de nepopular.

