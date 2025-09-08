Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori în plină criză a învățământului. Când va avea loc majorarea

Premierul României Ilie Bolojan a vorbit luni seară, 8 septembrie, despre situaţia din educaţie şi despre momentul în care salariile profesorilor vor crește.

“În afară de contextul financiar dificil în care ne găsim, cred că e un act de responsabilitate să începem şcoala în aşa fel încât să le oferim copiilor noştri condiţii decente de pregătire şi de educaţie. În ceea ce priveşte nemulţumirile care au fost reflectate şi în mitingul de astăzi, din Bucureşti şi la alte proteste, ele vin în contextul în care, pe fondul deficitului bugetar mare pe care l-a înregistrat România şi anul trecut şi anul acesta, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri de corecţie bugetară, iar zona de educaţie a fost zona în care aceste măsuri au fost aplicate printre primele.

În fapt, norma de predare săptămânală a fost majorată cu două ore, ceea ce a avut nişte efecte în sistemul de învăţământ. Avem aproape 230.000 de posturi care sunt ocupate de aproximativ 160.000 de titulari, iar diferenţa o constituie 30.000 de posturi la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi ocupate de suplinitori. O bună parte dintre orele din şcolile din România sunt predate de suplinitori sau suplimentar, la plata cu ora.

Ce efecte a avut această creştere a normei de predare efectivă? S-au redus, cel mai probabil, la jumătate cele 30.000 de posturi la plata cu ora şi spaţiul financiar pe care unii dintre dascălii care predau la plata cu ora îl ocupau câştigând suplimentar s-a redus. Norma de 20 de ore este o normă la nivelul mediu european. (…)

Cu această majorare, România nu iese dintr-un tablou ca normă de predare. (…) Toate aceste măsuri au generat nemulţumiri în educaţie, lucru pe care îl înţeleg, dar în contextul în care ne găsim, aceste măsuri vin să aibă grijă de fiecare resursă pe care ţara noastră o colectează de la cei care lucrează în România”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a mai declarat, pentru sursa citată, că nivelul de salarizare din învăţământ nu este unul pe care şi l-ar dori, dar spune că “este ce poate România în momentul de faţă”.

Bolojan susţine că, după perioada de criză, la finalul anului 2026, se va face o analiză pe baza căreia se va stabili nivelul de majorare a salariilor profesorilor.

“Nivelul de salarizare din educaţie este unul pe care nici eu, personal, nu îl doresc şi nici un dascăl nu îl consideră rezonabil. Asta este ce poate România în momentul de faţă. Nivelul de salarizare a rămas acelaşi, nu au fost reduse salariile, iar ceea ce se poate face în anii următori este ca atunci când vom trece de această perioadă de criză – finalul anului 2026, până când sunt plafonate salariile în tot sistemul public – să ne putem pune problema unei analize serioase legate de nivelul cu care se majorează aceste salarii. Eu nu sunt aici să le spun oamenilor lucrurile care nu pot fi făcute, ştiind situaţia dificilă în care ne găsim, sunt aici să le spun ce se poate face în condiţiile date”.

Premierul a explicat la TVR şi de ce nu s-a întâlnit, luni, 8 septembrie, cu reprezentanţii protestatarilor din învăţământul preuniversitar, explicând că, în ultima perioadă, a avut discuţii şi exclusiv cu sindicatele, şi în contexte mai ample, la care au luat parte şi sindicatele din Educaţie. ”E un act de responsabilitate să începem şcoala în aşa fel încât să putem oferi copiilor noştri condiţii decente”, afirmă Bolojan.

”Am avut în această perioadă atât discuţii directe cu sindicatele din Educaţie, exclusiv cu ele, dar în acelaşi timp am participat la mai multe runde de întâlniri în care au participat şi sindicatele din Educaţie”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat, la TVR 1, de ce nu a participat, luni, la discuţii cu sindicatele din învăţământ sau de ce nu a fost prezent la discuţiile preşedintelui Nicuşor Dan cu sindicaliştii din acest sistem.

