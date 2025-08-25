Profesorii continuă protestele. Cadrele didactice amenință cu boicotarea începerii anului școlar și cer demisia lui Daniel David VIDEO

Câteva zeci de cadre didactice din învățământul preuniversitar pichetează, luni, 25 august, Ministerul Educației și Cercetării, în semn de protest față de modificările prevăzute de Legea 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”, intrată în vigoare în iulie și care, potrivit sindicaliștilor, „afectează” sistemul de educație din România prin creșterea normei didactice, comasări de școli, tăieri de burse, modificări privind plata cu ora și degrevări de normă.

Profesorii, aflați în a patra săptămână de proteste, amenință cu boicotarea începerii noului an școlar, în condițiile în care federațiile sindicale au programat pentru 8 septembrie miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, între orele 11.00 - 16.00.

Sindicaliștii din învățământ au organizat noi proteste la Ministerul Educației și Cercetării, la mai bine de patru săptămâni de la primele acțiuni de acest gen declanșate după intrarea în vigoare a Legii 141/2025, supranumită „Legea Bolojan”.

Potrivit sindicaliștilor, legea prevede, printre altele, creșterea normei didactice în învățământul preuniversitar cu cel puțin două ore, tăierea burselor de reziliență și excelență pentru elevi, reducerea numărului de burse de merit, reducerea fondului de burse pentru studenți, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și modificări privind plata cu ora, modificări care „afectează” sistemul de educație din România.

Profesorii aflați în fața Ministerului Educației, cu vuvuzele, steaguri și pancarte, cer demisia ministrului Daniel David. Pe pancartele pe care le au se pot citi mesaje de genul: „Educația e un drept, nu statistică!”, „Fiecare copil are nevoie de atenție, nu de înghesuială!”, „Ne-am săturat să suferim noi pentru greșelile voastre!”

„Domnule ministru, vă invităm să stați în banca aceea așezată în plus în fiecare din clasele din această țară să stați câteva zile, că probabil atunci veți învăța legile democrației și mai ales cum se aplică aceste legi. Domnule ministru, vă mai invităm și să fiți profesor pentru o zi în clasele acelea supraaglomerate cu 34 de elevi, unde cu siguranță vom găsi și copii cu CES care nu beneficiază de profesori de sprijin și să predai lecția democrației și a demnității din manualul realității învățământului românesc. Nu meritați, domnule ministru, să mai fiți în fruntea acestui minister!”, a afirmat o profesoară la microfon, după care protestatarii au scandat ”Demisia!”

Sindicatele au anunțat proteste zilnice până la începutul anului școlar, iar pentru 8 septembrie, când ar trebui să înceapă noul an școlar, miting și marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, între orele 11.00 și 16.00. Federațiile sindicale îi îndeamnă pe profesori să boicoteze începerea anului școlar prin neparticiparea la festivitățile de deschidere oficială a anului școlar 2025-2026.

„Nu putem să participăm la festivități golite de conținut și să aplaudăm discursuri ipocrite și demagogice”, afirmă sindicaliștii.

