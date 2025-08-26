Profesorii au ieșit din nou în stradă. Cer demisia ministrului Daniel David VIDEO

Marti, 26 August 2025, ora 12:02
Protest al profesorilor FOTO: Captură video/Facebook/Federatia Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Sindicaliștii din învățământ pichetează marți, 26 august, sediul Ministerului Educației și Cercetării și cer demisia ministrului Daniel David, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvern.

Protestele au început la finalul lunii iulie.

Sindicaliștii au scandat "Abrogare!" și au afișat pancarte cu o fotografie a ministrului Daniel David însoțită de mesaje precum: "Prin reînnoirea contractelor de muncă, am eliberat de solicitare neuropsihică peste 14.000 de cadre didactice", "V-am tăiat bursele ca să nu aveți grija banilor", "V-am tăiat indemnizația de hrană ca să vedeți ce frumos e să trăiești din vocație", "Am crescut numărul elevilor la clasă pentru ca dascălii să nu se simtă niciodată singuri", "După lupte seculare care au durat mai bine de 30 de ani, am fost singurul care a avut curajul să crească norma didactică cu două ore", "Demisia!".

Sindicatele au anunțat săptămâna trecută continuarea acțiunilor de protest prin pichete în fața Ministerului Educației și mitinguri în Piața Victoriei. Pe 8 septembrie urmează să aibă loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei - Palatul Cotroceni, în intervalul orar 11:00 - 16:00.

Potrivit federațiilor sindicale, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă și a ajuns să fie printre "cele mai mari" din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este "mult mai complexă" decât a cadrelor didactice din majoritatea statelor membre, unde și salariile sunt "mult mai mari".

"În plus, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor „reforme” continue (însă fără nicio finalitate) și a unei finanțări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional", transmiteau sindicatele.

Federațiile au menționat că munca profesorilor nu se limitează la orele de predare.

"Atragem atenția că, în următorii cinci ani, zeci de mii de cadre didactice vor ajunge la vârsta pensionării, iar profesorii suplinitori calificați ar fi urmat să umple acest gol. Însă, odată eliminați anul acesta din sistem, aceștia vor migra spre alte domenii și nu vor mai reveni în învățământ", menționau sindicaliștii.

În perioada 25 - 29 august, precum și pe 3 septembrie, începând cu ora 10:00, cele trei federații din Educație vor organiza pichete de protest la Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12:00 - 13:00, vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei.

