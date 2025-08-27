Cum se va desfășura începutul anului școlar în contextul boicotului profesorilor. Sindicalist: „Nu putem dezamăgi părinții și copilașii”

Președintele Sindicatului „Școala Prahovei”, Ionuț Duță, a declarat miercuri, 27 august, referindu-se la boicotarea începerii anului școlar, că profesorii, învățătorii și educatoarele nu vor asista la festivitățile de deschidere a noului an, ci vor merge în clasă cu elevii.

„Pentru data de 8 septembrie, noi nu am făcut referendum pentru intrarea în grevă. Am făcut un referendum pentru boicotarea începerii anului școlar. (…) Profesorii, învățătorii, educatoarele se vor prezenta la școală, pentru că nu putem dezamăgi părinții și copilașii (…), dar nu vom asista în curtea școlii la deschiderea anului școlar cu declarații sforăitoare ale politicienilor, ale primarului, polițistului, preotului și așa mai departe, care spun cuvinte goale și țin copiii câte o oră – două să îi bată soarele în cap și îi pun să și aplaude”, a afirmat Duță.

Potrivit acestuia, cadrele didactice vor merge cu elevii în clase.

„Ne vom lua copiii de mână, vom merge în clasă, nu vom da manualele, vom sta cu ei, îi vom supraveghea până îi vom trimite acasă, dar vrem să întoarcem spatele acestor gesturi de fațadă”, a adăugat președintele Sindicatului „Școala Prahovei”.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a afirmat, luni, că probabil anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie cu un boicot.

„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu știu. Îmi este foarte greu să fac predicții. Probabil că va fi un boicot, nu știu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de școală. Nu știu care este magnitudinea acestui proces, nu știu dacă nu vor fi în alte zone școli care o să își desfășoare activitatea în mod obişnuit…”, a declarat ministrul Daniel David, la Antena 3.

El a afirmat că trebuie înțeles că Educația a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară deoarece anul școlar începe pe 8 septembrie și trebuiau aplicate măsurile de corecție până la această dată, scrie Agerpres.

„Trebuie înțeles că Educația după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, Educația a intrat în primul pachet nu că cineva și-a dorit cineva, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie și atunci trebuiau luate aceste măsuri, Educația va avea nevoie de suport și de dezvoltare”, a spus ministrul David.

Totodată, el a menționat că România are peste 400 de clase a VIII-a la nivel național cu unu, doi, trei, patru până la șapte copii în clasă, situații care nu sunt normale.

