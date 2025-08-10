Protest la penitenciarul în care se află bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Oamenii legii spun că manifestanții au fost plătiți

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 18:42
725 citiri
Protest la penitenciarul în care se află bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Oamenii legii spun că manifestanții au fost plătiți
Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei, condamnată la 7 ani de închisoare FOTO: Hepta

Zeci de oameni au protestat împotriva încarcerării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Protestul a avut loc duminică, 10 august, lângă Penitenciarul nr. 13, cu participarea unor manifestanți care, conform poliției, ar fi fost plătiți cu până la 1.500 de lei moldovenești.

Astfel, zeci de persoane s-au adunat în prima parte a zilei de astăzi lângă Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, ca să ceară eliberarea bașcanei Găgăuziei și a secretarei fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan, ambele condamnate la închisoare în dosarul finanțării ilegale a partidului.

Mulți dintre manifestanți au fost plătiți cu până la 400 de lei moldovenești (aproximativ 104 lei românești). Cei care i-au adus cu mașina personală au primit până la 1.500 de lei (aproximativ 388 de lei românești), anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

„Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Mai mult, oamenii legii au depistat mașini încărcate cu materiale sub formă de pliante, pancarte și articole vestimentare, pentru care nu dețin acte corespunzătoare de proveniență, tipărire și facturare.

Polițiștii au depistat și o unitate de transport cu numere temporare din Autonomia găgăuză, în care se aflau corturi și saltele, pe care persoanele, tot contra cost, intenționau să le amplaseze în adiacentul Penitenciarului, similar acțiunilor din 2022-2023, fără a ține cont de normele de securitate specifice instituției date”, au transmis angajații IGP.

Aceasta nu e prima manifestație organizată de membrii Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor.

Polițiștii spun că locuitorii din zonă se plâng că nu mai au liniște de când se țin aceste manifestații.

„Precizăm că în ultimele zile, la serviciul de urgență 112 au parvenit mai multe apeluri din partea cetățenilor care locuiesc pe străzile adiacente Penitenciarului 13, care se plâng de perturbarea liniștii și imposibilitatea de a se odihni la domiciliu.

Amintim repetat cetățenilor că participarea contra cost la proteste contravine legii și se pedepsește. Poliția admite dreptul la liberă exprimare, dar nu face abstracție de la legea care stipulează clar că persoanele achitate pentru a face acest lucru nu-și exprimă propria opinie, ci pe cea invocată de organizația criminală”, mai precizează polițiștii moldoveni.

„O provocare primitivă”

Reprezentanții Blocului Victorie neagă că protestul s-a desfășurat cu participanți plătiți.

„Mesajele poliției despre așa-zisele „proteste plătite” la Penitenciarul nr. 13 sunt o minciună murdară și o provocare primitivă. Cerem eliberarea deținuților politici și restabilirea dreptății în țară. Iar toți cei care astăzi răspândesc falsuri și șantajează locuitorii vor răspunde în fața legii”, au transmis aceștia pe Facebook.

Bașcana Găgăziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august, la șapte ani de închisoare și i s-a confiscat suma de 41.000.000 de lei moldovenești.

Pe lângă ea a fost condamnată și secretara fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan. Ea a primit un termen de 6 ani și i-a fost confiscată suma de 10.000.000 de lei moldovenești.

Reacția Kremlinului după condamnarea bașcanei

Condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei reprezintă un act de represiune, spune deputatul Dumei de Stat din Rusia, Konstantin Zatulin.

Potrivit lui Zatulin, situația poate fi schimbată, prin înaintarea armatei ruse spre granița Ucrainei cu Republica Moldova.

Bașcana Găgăuziei, pion de bază al lui Putin în Republica Moldova, a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Banii de la Moscova au înfundat-o pe Evghenia Guțul VIDEO
Bașcana Găgăuziei, pion de bază al lui Putin în Republica Moldova, a fost condamnată la șapte ani de închisoare. Banii de la Moscova au înfundat-o pe Evghenia Guțul VIDEO
Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare în regim semi-închis. Sentința a fost pronunțată pe 5 august de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul...
Prima reacție a Moscovei după condamnarea la șapte ani de închisoare a bașcanei Găgăuziei, lideră a taberei pro-ruse din Republica Moldova. Furie și amenințări pentru Maia Sandu
Prima reacție a Moscovei după condamnarea la șapte ani de închisoare a bașcanei Găgăuziei, lideră a taberei pro-ruse din Republica Moldova. Furie și amenințări pentru Maia Sandu
Moscova a reacționat rapid după verdictul tribunalului din Chișinău care a dispus condamnarea la șapte ani de închisoare a Evgheniei Guțul, bașcana Găgăuziei și unul dintre liderii...
#proteste Republica Moldova, #penitenciar, #Evghenia Gutul, #condamnare inchisoare, #bascana gagauziei, #Rusia Republica Moldova , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A "furat" toate privirile la Chelsea - Leverkusen. "Ne revedem curand"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trei persoane care înotau în Marea Neagră, la Odesa, ucise de obiecte explozive. „A te afla în ape nesupravegheate este extrem de periculos”
  2. Român omorât în Spania. Cadavrul a fost descoperit într-o magazie de fosta lui parteneră
  3. Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri duminică, 10 august
  4. Care sunt țările cu cele mai mari și cele mai mici salarii minime din Europa. Harta care arată unde se poziționează România
  5. Casele grav afectate de inundațiile din Moldova de acum două săptămâni şi-au găsit constructori. „Broşteniul devine cel mai mare şantier” FOTO
  6. De ce războaiele nu se mai încheie. Un nou tip de „pace”: fără justiție, fără final ANALIZĂ
  7. Ce spune șeful NATO despre summitul dintre SUA și Rusia. „Va fi vorba despre testarea lui Putin”
  8. Protest la penitenciarul în care se află bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Oamenii legii spun că manifestanții au fost plătiți
  9. Ministrul de Finanțe al Serbiei, victima unui accident vascular cerebral în direct. Salvarea a venit din proximitatea studioului TV
  10. Benjamin Netanyahu anunță planul Israelului de a „termina treaba” în Gaza. Cele cinci principii pentru încheierea războiului VIDEO