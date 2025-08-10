Protest la penitenciarul în care se află bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul. Oamenii legii spun că manifestanții au fost plătiți

Zeci de oameni au protestat împotriva încarcerării bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Protestul a avut loc duminică, 10 august, lângă Penitenciarul nr. 13, cu participarea unor manifestanți care, conform poliției, ar fi fost plătiți cu până la 1.500 de lei moldovenești.

Astfel, zeci de persoane s-au adunat în prima parte a zilei de astăzi lângă Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, ca să ceară eliberarea bașcanei Găgăuziei și a secretarei fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan, ambele condamnate la închisoare în dosarul finanțării ilegale a partidului.

Mulți dintre manifestanți au fost plătiți cu până la 400 de lei moldovenești (aproximativ 104 lei românești). Cei care i-au adus cu mașina personală au primit până la 1.500 de lei (aproximativ 388 de lei românești), anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

„Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Mai mult, oamenii legii au depistat mașini încărcate cu materiale sub formă de pliante, pancarte și articole vestimentare, pentru care nu dețin acte corespunzătoare de proveniență, tipărire și facturare.

Polițiștii au depistat și o unitate de transport cu numere temporare din Autonomia găgăuză, în care se aflau corturi și saltele, pe care persoanele, tot contra cost, intenționau să le amplaseze în adiacentul Penitenciarului, similar acțiunilor din 2022-2023, fără a ține cont de normele de securitate specifice instituției date”, au transmis angajații IGP.

Aceasta nu e prima manifestație organizată de membrii Blocului Victorie, condus de oligarhul fugar Ilan Șor.

Polițiștii spun că locuitorii din zonă se plâng că nu mai au liniște de când se țin aceste manifestații.

„Precizăm că în ultimele zile, la serviciul de urgență 112 au parvenit mai multe apeluri din partea cetățenilor care locuiesc pe străzile adiacente Penitenciarului 13, care se plâng de perturbarea liniștii și imposibilitatea de a se odihni la domiciliu.

Amintim repetat cetățenilor că participarea contra cost la proteste contravine legii și se pedepsește. Poliția admite dreptul la liberă exprimare, dar nu face abstracție de la legea care stipulează clar că persoanele achitate pentru a face acest lucru nu-și exprimă propria opinie, ci pe cea invocată de organizația criminală”, mai precizează polițiștii moldoveni.

„O provocare primitivă”

Reprezentanții Blocului Victorie neagă că protestul s-a desfășurat cu participanți plătiți.

„Mesajele poliției despre așa-zisele „proteste plătite” la Penitenciarul nr. 13 sunt o minciună murdară și o provocare primitivă. Cerem eliberarea deținuților politici și restabilirea dreptății în țară. Iar toți cei care astăzi răspândesc falsuri și șantajează locuitorii vor răspunde în fața legii”, au transmis aceștia pe Facebook.

Bașcana Găgăziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată pe 5 august, la șapte ani de închisoare și i s-a confiscat suma de 41.000.000 de lei moldovenești.

Pe lângă ea a fost condamnată și secretara fostei formațiuni Șor, Svetlana Popan. Ea a primit un termen de 6 ani și i-a fost confiscată suma de 10.000.000 de lei moldovenești.

Reacția Kremlinului după condamnarea bașcanei

Condamnarea la închisoare a bașcanei Găgăuziei reprezintă un act de represiune, spune deputatul Dumei de Stat din Rusia, Konstantin Zatulin.

Potrivit lui Zatulin, situația poate fi schimbată, prin înaintarea armatei ruse spre granița Ucrainei cu Republica Moldova.

