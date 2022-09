O femeie din orașul rusesc Samara care își plimba copilul în cărucior a fost arestată de către forțele de ordine. Oficialii nu au oferit un motiv concret pentru care au reținut-o pe tânără, însă aceasta se afla lângă piața orașului unde avea loc un protest.

Conform Nexta, femeia nu a încălcat nicio lege, iar polițiștii nu i-au oferit niciun motiv pentru care o arestează.

A woman with children and a stroller was detained in #Samara. She was walking near the square where a protest rally was planned

Although the woman did not violate anything, the police took her to a police van. The law enforcers did not give a reason for the detention. pic.twitter.com/oShyl1i3iA