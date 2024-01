Polițiștii ruși au arestat mai multe persoane, după ce protestele dintr-un oraș din Başkiria s-au mutat în capitala regională VIDEO

Sute de protestatari, susţinători ai unui activist pentru drepturile omului care a fost încarcerat au organizat vineri, 19 ianuarie, un protest în capitala republicii ruseşti Başkiria (Başkortostan), iar poliţia a reţinut cel puţin şapte persoane, a relatat de la faţa locului un post de televiziune rusesc, potrivit Reuters.

Manifestanții din oraşul Ufa, capitala regională, s-au adunat în semn de sfidare a liderului regiunii, Radii Habirov, care a avertizat că va lua măsuri dure împotriva a ceea ce el a numit extremişti şi trădători.

SOTA Vision a publicat o înregistrare video în care se vede cum poliţia avertizează oamenii prin intermediul unui megafon că vor fi arestaţi dacă vor participa la o adunare neautorizată.

Imaginile arată cum o femeie este luată de poliţie, în ciuda protestelor oamenilor din apropiere.

Poliţiştii au făcut un cordon uman pentru a elibera drumul pentru un autobuz care transporta persoanele reţinute, în timp ce spectatorii scandau "Ruşine!".

Clashes of civilians and police in Russian Ufa. The situation is escalating.

People are getting arrested and driven away in police buses.

By the estimates of local media, up to 2,000 people came to the demonstration. pic.twitter.com/oBLfWVuQcY