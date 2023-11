Nervozitate la Moscova cauzată de soțiile soldaților trimiși în Ucraina: „Plătiți-le tuturor suma maximă de bani!”

Protestele organizate în Rusia de rudelor soldaților măcelăriți pe frontul din Ucraina s-au înmulțit în ultima perioadă, fapt de natură să irite puterea de la Moscova.

Potrivit cotidianului independent Verstka, administratorii regionali au primit de la centru o listă de măsuri care trebuie implementate pentru potolirea revoltei.

Kremlinul le-a spus guvernatorilor regionali să „stingă cu bani”, înaintea alegerilor din martie 2024, protestele soțiilor soldaților mobilizați. Oficialii din aparatul prezidențial de la Kremlin se arată convinși în corespondența cu periferia că protestatarele „își așteaptă adesea nu soții de la război, ci cardurile de salariu”.

Verstka relatează că nervozitatea guvernului rus cu privire la plângerile soțiilor soldaților a determinat administrația prezidențială să facă recomandări guvernelor regionale ale țării. Protestele rudelor au crescut în intensitate în ultimele luni.

Potrivit unor surse, administrația centrală a recomandat ca plățile către rude să se facă „în totalitate, rapid și fără birocrație” și ca activiștii civici participanți la proteste să fie implicați în „dansul din jurul mobilizaților”.

1/ The Kremlin has reportedly told regional governors to "extinguish with money" the protests of wives of mobilised soldiers ahead of next March's elections. It is said to believe that they are "often waiting not for their husbands from the war, but for their salary cards". ⬇️ pic.twitter.com/4VV66pJZEV