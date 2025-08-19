Președintele Serbiei, la fel ca Ceaușescu. Acuză intervenția forțelor străine care urmăresc să-l răstoarne de la putere. Protestele iau amploare

Autor: Daniel Groza
Marti, 19 August 2025, ora 10:00
Presedintele Serbiei Aleksandăr Vucici susține că forțele străine vor să-l dea jos de la putere FOTO Facebook/Aleksandăr Vucici

La Belgrad și în alte orașe sârbe, manifestanți antiguvernamentali au vandalizat luni seara sedii ale Partidului Progresist Sârb (SNS), condus de președintele Aleksandar Vucici, fiind respinși de poliția antirevoltă.

Protestele, inițial pașnice după tragedia din Gara Novi Sad din noiembrie 2024, au degenerat în violențe în ultimele zile, cu pietre și grenade asurzitoare aruncate asupra sediilor SNS.

Până acum, 137 de polițiști au fost răniți și câteva zeci de manifestanți arestați. Protestatarii cer alegeri anticipate, iar Vucici acuză un complot străin și amenință cu măsuri ferme pentru stoparea violențelor.

Proteste tot mai violente

Manifestații, în general pașnice și regulate începând din noiembrie 2024, sunt pătate de violențe de o săptămână.

Unii manifestanți, care poartă adesea cagula, au avariat sau demolat în ultimele zile sediile SNS la Belgrad, Novi Sad (sud) și Valjevo (centru-est). După o seară calmă, duminică, câteva mii de manifestanți au ieșit luni seara în stradă la Belgrad și în alte orașe.

Un grup care s-a format în centrul capitalei sârbe s-a îndreptat către sediile SNS. Ajunși în fața sediilor, mai mulți manifestanți, cu fața ascunsă, au aruncat cu pietre și grenade asurzitoare în fațada sediilor.

Polițiști antirevoltă, agățați de vehicule blindate, au intervenit rapid și au respins manifestanții cu grenade asurzitoare. Manifestațiile au loc în mod regulat în Serbia după surparea în noiembrie 2024 a unei copertine de beton în Gara Novi Sad.

Cauza protestelor

Această tragedie - soldată cu 16 morți - a fost imputată rapid de către manifestanți corupției.

La început, manifestanți animați de către studenți au cerut o anchetă transparentă cu privire la această tragedie. Începând din mai, ei cer alegeri anticipate.

Aleksandar Vucici - care conduce Serbia din 2014, mai întâi ca premier și apoi ca președinte - respinge apelurile la organizarea unor alegeri anticipate. El îi denunță pe manifestanți ca făcând parte dintr-un complot străin care urmărește să-l răstoarne de la putere.

În urma unor manifestații care au avut loc sâmbătă seara, la care manifestanți au avariat sedii ale SNS la Valjevo și Parchet, el s-a adresat duminică națiunii și a amenințat cu o ”acțiune foarte hotărâtă” a autorităților într-o săptămână pentru a pune capăt acestor violențe.

Vucici a anunțat că 137 de polițiști au fost răniți în violențe începând de la 12 august, când au avut loc primele confruntări între manifestanți antiguvernamentali și simpatizanți ai SNS la Vrbas, la aproximativ 130 de kilometri nord de Belgrad. Câteva zeci de manifestanți au fost arestați de o săptămână.

