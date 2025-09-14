Săptămâna începe cu proteste. Sindicaliştii din administraţie ies luni în stradă și ameninţă cu greva generală. Bolojan îi așteaptă la discuții

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 14:07
115 citiri

Protest Foto: Hepta

Sindicaliștii din administrație protestează luni, 15 septembrie, în Capitală, nemulțumiți că măsurile anunțate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei amenință cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanții protestatarilor afirmă că au fost invitați luni la discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Începând de la ora 10.00, protestatarii se vor aduna în Piața Victoriei, unde vor sta până la ora 13.00.

Apoi, se vor deplasa pe traseul: Piața Victoriei – Șos. Berzei – Buzești – Str. Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – Str. BP Hașdeu – Bd. Națiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 - 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

”În cazul în care Primul-ministru nu va renunța la politicile adoptate ”din pix” și fără fundament real, protestele organizațiilor noastre vor continua și se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile și interesele legitime ale angajaților în fața unor măsuri abuzive, care amenință stabilitatea funcției publice și calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliștii la începutul acestei luni.

Ei doresc respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate și carieră în funcția publică, la condiții de muncă decente, la negociere colectivă și autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administrației și la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituțional la muncă, în special cea privind crearea forțată a jumătății de funcționar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social și financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuțiilor sociale, veniturilor bugetare, șomajului și costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice și renunțarea la intenția de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unitățile administrativ-teritoriale cu venituri reduse din impozite și taxe locale, cu încălcarea principiului ”la muncă egală – salarizare similară” prevăzut în Carta Socială Europeană, precum și a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

