Mii de protestatari au cerut demisia premierului naționalist al Slovaciei. „Ajunge! Fico la închisoare!” FOTO/VIDEO

Mii de slovaci au protestat marți, 16 septembrie, față de măsurile de austeritate propuse de guvernul premierului naționalist Robert Fico.

Protestatarii s-au adunat în fața clădirii principale a guvernului din Bratislava, scandând „Ajunge cu Fico! Fico la închisoare!” și „Ajunge! Ne-am săturat!”, relatează AFP și The Associated Press.

Manifestația a fost organizată de principalul partid de opoziție, Slovacia Progresistă, iar organizatorii au estimat că au participat până la 18.000 de persoane.

🇸🇰 Slovakia is rising again. Anti-Fico protests have broken out in over 16 cities. The anger isn’t just about foreign policy - it’s about empty wallets. Fico’s economic policies are pushing families into poverty. pic.twitter.com/2Got4c12fc — Tomáš Zeman🇸🇰🇨🇿🇵🇱🇪🇺🇺🇦🇩🇪🇺🇸 (@zemantomas) September 16, 2025

Proteste au avut loc și în alte 15 orașe mari din Slovacia.

Săptămâna trecută, cabinetul lui Fico a prezentat măsuri de austeritate, propunând în special ca slovacii să contribuie mai mult la asigurările de sănătate și eliminând mai multe zile de sărbătoare legală. De asemenea, a crescut impozitul pentru veniturile mai mari și taxa pe valoarea adăugată pentru unele produse alimentare.

Ads

Sindicatele și alți critici au acuzat că oamenii obișnuiți vor fi cei mai afectați, în timp ce companiile se plâng că măsurile nu includ nimic pentru stimularea economiei.

„Slovacilor le-a ajuns”, a declarat Michal Šimečka, liderul partidului Slovacia Progresistă, mulțimii adunate în Piața Libertății din Bratislava. Partidul său a condus protestele împreună cu alte trei grupuri politice, Libertate și Solidaritate, Creștin-Democrații și Democrații. „Avem opinii diferite, dar vă pot garanta că vom colabora”, a promis Šimečka, cel învins la ultimele alegeri prezidențiale de Peter Pellegrini, vechi aliat al lui Fico.

Unii dintre lideri au sugerat organizarea unei greve generale împotriva guvernului. „Ne-am săturat de Fico”, au scandat oamenii.

Guvernul susține că măsurile sunt necesare pentru a reduce deficitul bugetar, care, la 5,3% din PIB, a fost al doilea cel mai mare anul trecut dintre țările care utilizează moneda comună europeană, euro. Se preconizează că deficitul va depăși 5% în acest an, depășind limita de 3% impusă de Uniunea Europeană.

Ads

Măsurile de austeritate au fost picătura care a umplut paharul și au scos din nou oamenii în stradă.

Bratislava, #Slovakia🇸🇰; protest against Fico and his impoverishment of Slovak society.#Slovakia🇸🇰 Knows and Deserves BETTER! pic.twitter.com/Qeu0G78zBD — 🇺🇦 Mїguel Loureїro 🇺🇦 (@Miguel_L71) September 16, 2025

De la începutul lunii ianuarie, mii de oameni au manifestat în repetate rânduri împotriva guvernului acestei țări cu 5,4 milioane de locuitori, membră a UE și a NATO, din cauza restricțiilor impuse asupra drepturilor, dar și a dorinței sale de a stabili relații cu președintele rus Vladimir Putin. Robert Fico, unul dintre puținii aliați ai Kremlinului din UE, a apropiat Bratislava de Moscova de la revenirea sa la putere.

Ads

El s-a opus sancțiunilor UE împotriva Rusiei în urma invaziei Ucrainei în 2022, argumentând că aceste măsuri ar pune în pericol securitatea energetică a țării sale. De asemenea, ca și omologul său din Ungaria, Viktor Orbán, a criticat în repetate rânduri guvernul de la Kiev.

La începutul lunii, Fico s-a întâlnit cu Putin în China, liderul rus salutând „poziția independentă” a acestuia.

Ca urmare a acestor politici, Partidul Socialiștilor Europeni a votat excluderea definitivă din rândurile sale a partidului Smer condus de premierul Robert Fico, potrivit Politico.

Fico este de mult timp o figură controversată în Slovacia și nu numai. El a revenit la putere pentru a patra oară după ce partidul său de stânga, Smer (Direcție), a câștigat alegerile parlamentare din 2023, după o campanie electorală bazată pe un mesaj pro-Rusia și anti-american.

Criticii săi au acuzat că Slovacia sub conducerea lui Fico urmează direcția Ungariei sub conducerea prim-ministrului Viktor Orbán, considerat de mulți un autocrat.

Ads