„Locuința, un drept, nu o afacere”. Proteste masive într-o capitală europeană față de prețurile ridicate la chirii VIDEO/FOTO

Mii de oameni au ieșit în stradă duminică, 13 octombrie, la Madrid, pentru a cere scăderea prețurilor la locuințe. Locuitorii din capitala spaniolă au cerut Guvernului să reglementeze prețurile locuințelor.

Sub sloganul „Să ai unde locui este un drept, nu o afacere”, localnicii au mărșăluit prin capitala spaniolă pentru a revendica scăderea chiriilor și condiții de trai mai bune.

Douăsprezece mii de oameni au ieșit în stradă, potrivit guvernului spaniol.

„Spaniolii nu pot trăi în propriile lor orașe. Ne forțează să plecăm din orașe. Guvernul trebuie să reglementeze prețurile locuințelor”, a declarat o manifestantă în vârstă de 33 de ani, asistentă medicală.

