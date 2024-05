Biden, despre protestele din universități privind conflictul din Gaza: „Divergenţele sunt esenţiale pentru democraţie” VIDEO

Datorită unei presiuni politice din ce în ce mai mare, preşedintele american Joe Biden a rupt, joi, 2 mai, tăcerea cu privire la tulburările din campusurile universitare din cauza războiului din Gaza, spunând că americanii au dreptul să demonstreze, dar nu să dezlănţuie violenţe, relatează Reuters.

Biden mai spune că divergenţele sunt esenţiale pentru democraţie, însă distrugerea proprietăţii nu este un protest paşnic.

„Există dreptul de a protesta, dar nu şi dreptul de a provoca haos”, a declarat Biden în declaraţii făcute la Casa Albă.

Pe măsură ce imaginile tulburărilor din campusuri, care au cuprins ţara în ultimele zile, au fost difuzate intens de televiziunile de ştiri, Biden s-a confruntat cu critici privind modul în care a gestionat situaţia. Până acum, el a lăsat în mare parte la latitudinea purtătorilor săi de cuvânt să comenteze.

US police were filmed using rubber bullets and tear gas on students as they broke down the makeshift barriers lining the protest camp in the University of California in Los Angeles pic.twitter.com/QUtyWET23E