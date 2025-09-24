Studenții din România anunță proteste în toată țara. Care sunt nemulțumirile care îi scot în stradă

Studenții anunță noi proteste Foto: Facebook/ANOSR

Studenţii din marile centre universitare ale României ies în stradă pe 29 septembrie, alături de colegii lor din Capitală, pentru a protesta faţă de măsurile de austeritate care, spun ei, afectează calitatea educaţiei şi limitează accesul la învăţământ. Reprezentanţii ANOSR acuză Guvernul de indiferenţă şi lipsă de colaborare şi avertizează că tăierile de burse şi transport riscă să fie doar începutul.

„Studenţii din toată ţara resimt efectele negative ale măsurilor de austeritate prevăzute prin Legea nr. 141/2025 şi O.U.G. 156/2024 care afectează calitatea învăţământului din România şi limitează accesul la educaţie al beneficiarilor direcţi. Astfel, studenţii din cele mai mari centre universitare din ţară se alătură protestelor organizate de ANOSR în Bucureşti şi ies în stradă în 29.09.2025 pentru a-şi arăta nemulţumirile faţă de un sistem de guvernare bazat pe ignoranţă”, au transmis reprezentanţii ANOSR.

Ei au menţionat că protestele vor avea loc în 29 septembrie, astfel:

- în Bucureşti, de la ora 16:00, în Piaţa Victoriei,

- în Timişoara, de la ora 14:00, în Piaţa Victoriei,

- în Cluj-Napoca, între orele 11:30-13:00, în faţa Prefecturii,

- la Iaşi, la ora 13:00, în Piaţa Unirii,

- la Galaţi, la ora 18:00, în faţa Prefecturii,

- la Suceava, la ora 13:00, pe Esplanada Corpului A al Universităţii ”Ştefan cel Mare”.

„Astăzi transportul şi bursele, mâine ce urmează? Aşteptăm toată comunitatea de studenţi să iasă în stradă pentru a se împotrivi unei guvernanţe lipsite de colaborare şi care nu prioritizează investiţia şi sprijinul în viitorul ţării – studenţii”, au mai afirmat reprezentanţii ANOSR.

