Un scandal au izbucnit miercuri, 1 mai, la manifestaţii în favoarea Palestinei în campusul Universităţii California din Los Angeles (UCLA), între susţinători ai cauzei palestiniene şi contramanifestanţi proisraelieni, relatează AFP.

Ciocnirile au fost transmise în direct de televiziunea locală ABC7.

Fights between pro-Palestinian and pro-Israeli activists broke out on the territory of the University of California at Los Angeles, USA pic.twitter.com/FWHzbVbl30 — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 1, 2024

Ele au izbucnit marţi seara între manifestanţi propalestinieni şi un grup de contramanifestanţi israelieni, porivit unor imagini Reuters.

Postul ABC7 anunţă că a observat persoane care se băteau cu bastoane şi care trăgeau cu focuri de artificii.

Pro-Palestinian protesters and counter-protesters clashed at the University of California, Los Angeles. Police in riot gear reportedly did not immediately intervene. The scuffles came after UCLA had declared the pro-Palestinian encampment "unlawful." pic.twitter.com/qlK3JW8rKZ — DW News (@dwnews) May 1, 2024

Poliţia din Los Angeles (LAPD) „a răspuns imediat la apelul (conducerii UCLA) de ajutor în campus”, anunţă pe X un purtător de cuvânt al oraşului.

Tensiuni extrem de puternice se înregistrează în numeroase campusuri în întreaga Americă, pe fondul contestării Războiului Israelului în Fâşia Gaza.

Significant Clashes have Erupted at the University of California, Los Angeles as Pro-Israeli Counter-Protesters are attempting to Disassemble the Pro-Hamas Encampment located on the Campus; Police have finally arrived after over an hour of Fighting. pic.twitter.com/oiutxaJuMt — OSINTdefender (@sentdefender) May 1, 2024

Marţi, Poliţia din New York (NYPD) a intervenit militar la Universitatea Columbia - epicentrul mişcării propalestiniene - de unde a evacuat manifestanţi care se baricadau într-o clădire din noaptea de luni spre marţi.

