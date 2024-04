Studenţi ai Universităţii Columbia din New York, de unde a pornit mişcarea de protest pro-palestiniană în campusurile din SUA, au ocupat în noaptea de luni spre marţi, 30 aprilie, o clădire a complexului universităţii, sfidând ultimatumul conducerii acesteia de a înceta protestele, relatează agenţiile AFP şi EFE.

După ce luni seară universitatea a început sancţionarea studenţilor care au refuzat să părăsească o tabără instalată în campus, în timpul nopţii un grup de studenţi s-au baricadat în clădirea Hamilton şi alţii au înconjurat-o cu un lanţ uman în exterior.

Dozens of Columbia students and community members have barricaded themselves inside the Hamilton building to protest the University’s complicity in the genocidal war on Gaza. Hundreds of students are picketing outside the building as well as the encampment. pic.twitter.com/EheQvV8JW7 — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) April 30, 2024

„Zeci de studenţi ai Universităţii Columbia au ocupat Hamilton Hall, loc al ocupaţiei din 1968”, a scris pe contul său de pe platforma X organizaţia Columbia Students for Justice, referindu-se la revoltele studenţeşti care au avut loc în acel an, când respectiva clădire emblematică a centrului universitar a fost de asemenea ocupată. Studenţii au redenumit acum clădirea „Hind's Hall”, în memoria unei fetiţe în vârstă de şase ani, Hind, ucisă în războiul din Fâşia Gaza.

Potrivit mass-media locale, mulţi dintre studenţii care se instalaseră în tabăra din campus pentru a protesta contra războiului dus de Israel împotriva grupării palestiniene Hamas s-au îndreptat spontan către Hamilton Hall pentru a ocupa această clădire.

Columbia University will not recover from this. There is nothing peaceful about this protest. Listen carefully to the audio…..pic.twitter.com/uJ0dw22bKK — Spitfire (@DogRightGirl) April 30, 2024

Conducerea universităţii le-a dat studenţilor un ultimatum să demonteze tabără până luni la ora locală 14:00, ameninţându-i că în caz contrar vor fi suspendaţi până în anul universitar următor, motivând că mişcarea de protest încalcă politica universităţii. Însă studenţii au decis să rămână pe loc, iar în cursul serii a început aplicarea sancţiunilor împotriva lor.

So much for “peaceful protests” at Columbia University. Violence is not a bug but a feature of the pro-Hamas encampment movement, which has a deep rot of Anti-Americanism and AntiSemitism at its core. pic.twitter.com/rMYwAj3rYd — Ritchie Torres (@RitchieTorres) April 30, 2024

În zeci de alte universităţi americane au loc proteste împotriva războiului din Fâşia Gaza, iar studenţii participanţi la această mişcare cer Statelor Unite să renunţe la politica de susţinere a Israelului.

#ColumbiaUniversity 🇺🇸 💕 "Never witnessed such a powerful protest in any Cowar** Arab Nation for #Gaza . Saluting the professors, students, and staff at Columbia University, USA, for their inspiring unity and courage. 🌟 #Solidarity #ChangeMakers"#ILoveyou ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/HZttHYRh7Z — Jackal (@Shujaatali7272) April 30, 2024

Mişcarea de protest a plecat de la Universitatea Columbia, unde circa o sută de persoane au fost arestate pe 18 aprilie, şi de acolo s-a extins către multe alte campusuri universitare. În acest timp sute de alţi participanţi la proteste, studenţi, profesori şi activişti, au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei.

