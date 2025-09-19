Protest în fața sediului Disney, după suspendarea „neamericană” a prezentatorului Jimmy Kimmel FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 14:21
207 citiri
Protest în faţa sediului Disney din Burbank, California Foto: Captură video/X/@ScooterCasterNY

Joi, 18 septembrie 2025, sute de oameni au protestat la sediul Disney din Burbank, la studiourile ABC din New York şi la platoul din Hollywood, după ce Disney/ABC a suspendat „pe termen nelimitat” emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” în urma presiunilor publice şi a avertismentelor de reglementare transmise de comisarul FCC Brendan Carr, pe fondul comentariilor lui Kimmel despre Donald Trump şi mişcarea MAGA. Manifestanţii – mobilizaţi de Writers Guild of America – au acuzat un atac la libertatea de exprimare şi „laşitate corporativă”, cerând revenirea imediată a show-ului; WGA şi lideri locali au denunţat decizia companiei drept o cedare în faţa puterii politice. În joc, spun protestatarii, nu e doar un talk-show de noapte, ci principiul ca un conglomerat media să reziste presiunilor guvernamentale atunci când un comediant îşi exprimă opiniile.

Disney, care deţine ABC, a suspendat „pe termen nelimitat” emisiunea lui Kimmel miercuri seara, 17 septembrie, în urma remarcilor ameninţătoare ale preşedintelui Comisiei Federale de Comunicaţii a lui Trump, Brendan Carr, cu privire la posibile consecinţe normative pentru comentariile făcute de Kimmel despre Trump şi răspunsul mişcării Maga la uciderea lui Charlie Kirk.

În timp ce mulţi americani au condamnat incidentul ca fiind un atac flagrant al guvernului asupra libertăţii de exprimare, alţii au atacat Disney şi pe CEO-ul său, Bob Iger, pentru ceea ce au considerat a fi o capitulare rapidă în faţa cererii administraţiei Trump de a cenzura un comediant proeminent.

Pe măsură ce se intensificau apelurile la boicotarea Disney şi a altor companii implicate în retragerea emisiunii lui Kimmel din grila de programe, aproximativ 200-300 de persoane au protestat joi după-amiază în faţa sediului Disney din Burbank, într-o manifestaţie promovată de Sindicatul scenariştilor de la Hollywood, Writers Guild of America, care a cerut ABC să „readucă emisiunea Jimmy Kimmel Live!”.

Alte 100 de persoane au protestat în faţa studiourilor ABC din New York, a relatat Variety, unde mulţimea a scandat „neamerican” şi „Kimmel trebuie să rămână, Iger trebuie să plece”.

La al treilea protest, în faţa studioului din Hollywood care găzduieşte emisiunea lui Kimmel, manifestanţii au scandat „Jos cu FCC” şi „ABC a cedat”, a scrie Variety.

„Dreptul de a ne exprima opiniile şi de a fi în dezacord unii cu alţii - chiar şi de a deranja - este esenţa a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Nici prin violenţă, nici prin abuzul puterii guvernamentale, nici prin acte de laşitate corporativă”, a declarat WGA pentru Hollywood Reporter, condamnând suspendarea emisiunii.

Writers Guild of America West a distribuit imagini cu protestatari care ţineau pancarte în Burbank, cerând reintegrarea lui Kimmel şi criticând încălcarea dreptului la libera exprimare.

Unul dintre demonstranţi ţinea un poster pe care scria „Fără pâine şi fără circ?” - o referire evidentă la faptul că administraţia Trump se ia de un artist popular, în timp ce sondajele arată că americanii se confruntă cu ceea ce ei consideră a fi creşterea preţurilor şi o economie în dificultate.

Mai mulţi protestatari au avut pancarte pe care scria că această controversă aminteşte de intriga unuia dintre noile seriale Disney, "Andor", care se concentrează pe lupta împotriva autoritarismului.

„Cred că Disney şi ABC sunt 100% responsabile. Nu au opus niciun fel de rezistenţă”, a declarat Konstantine Anthony, membru al consiliului municipal din Burbank, pentru Hollywood Reporter, care a remarcat că Anthony purta un pancartă pe care scria: „Aţi văzut măcar Andor?”.

„Vrem ca Jimmy Kimmel să revină în emisie şi vom continua să ne exprimăm opinia şi să exercităm presiune în orice mod posibil până când acest lucru se va întâmpla”, a declarat Meredith Stiehm, preşedinta Writers Guild of America West, pentru Hollywood Reporter.

„Cenzurarea în timp real”. Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel provoacă șoc și temeri pentru libertatea de exprimare în SUA
„Cenzurarea în timp real”. Suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel provoacă șoc și temeri pentru libertatea de exprimare în SUA
Decizia postului american ABC de a suspenda pe termen nelimitat emisiunea Jimmy Kimmel Live! a generat reacții critice din partea politicienilor, organizațiilor pentru libertatea presei și unor...
Democrații americani vor o lege nouă care să protejeze libertatea de exprimare, în timp ce Trump accelerează războiul cu presa: ”Asta nu este America”
Democrații americani vor o lege nouă care să protejeze libertatea de exprimare, în timp ce Trump accelerează războiul cu presa: ”Asta nu este America”
Democrații din Congresul american promit o nouă lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, pe care o consideră amenințată de președintele american Donald Trump. Asigurată de...
#proteste SUA, #suspendare, #emisiune, #Jimmy Kimmel, #charlie kirk, #administratia trump 2, #charlie kirk impuscat , #SUA
