Mii de georgieni s-au adunat în fața aeroportului din Tbilisi pentru a-i primi cu proteste pe pasagerii unui zbor comercial dinspre Rusia.

Protestul s-a desfășurat în după-amiaza zilei de vineri, 19 mai, în fața aeroportului Tbilisi, înainte de aterizarea primului zbor comercial dinspre Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei decretată de către Kremlin.

Autoritățile georgiene au decis să reia legăturile aeriene suspendate în momentul declanșării războiului.

Primii pasageri au fost întâmpinați cu huiduieli de către miile de protestatari.

Growing protests in front of the airport in Tbilisi, Georgia , against the arrival of the first Russian passenger flight to Georgia since Russia’s full-scale invasion of Ukraine. pic.twitter.com/AbmaW3jjMJ

În același timp, mai multe organisme de presă din Georgia i-au intervievat pe rușii care au coborât din avion pe teme legate de agresiunea Rusiei:

"Pasagerii care sosesc cu avionul din Moscova nu recunosc că o parte a teritoriului Georgiei este ocupată de Rusia. Au venit să se „odihnească”. Al naibii de imperialism rus", scrie unul dintre comentatorii georgieni după ce a urmărit relatarea jurnalistică în direct.

