Forţele ruse au deschis focul duminică, 3 aprilie, pentru a dispersa o manifestaţie împotriva prezenţei lor la Kahovka, un oraş ocupat din sudul Ucrainei.

Un număr nedeterminat de persoane au fost rănite, potrivit Liudmilei Denisova, o responsabilă cu drepturile omului pe lângă parlamentul de la Kiev, transmite AFP.

Locuitori din acest oraş situat pe Nipru, mare fluviu care traversează Ucraina, au început o "acţiune paşnică pentru a spune nu ocupanţilor", a precizat ea pe Telegram.

În timpul manifestaţiei au fost auzite "explozii de grenade şi focuri de mitralieră", iar mai multe persoane au fost rănite sau arestate, a mai spus Liudmila Denisova, fără a oferi un număr.

Russian occupants trying to disperse today's rally in the temporarily occupied Kahovka.

The video is taken from the Telegram channel of Andriy Tsaplienko, a Ukrainian military journalist pic.twitter.com/zu5wkcFicA