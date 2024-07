Proteste în Venezuela, după ce Nicolas Maduro şi-a revendicat victoria controversată în alegerile prezidenţiale. „Mi-a spulberat cel mai mare vis” VIDEO

Protestatarii s-au adunat luni, 29 iulie, în oraşele mai mari şi mai mici din Venezuela după ce preşedintele Nicolas Maduro, aflat deja de 11 ani la putere, şi-a revendicat victoria în alegerile tensionate din weekend, în ciuda dovezilor tot mai numeroase ale unei victorii răsunătoare a opoziţiei, relatează Reuters.

În cursul după-amiezii, mulţimile au apărut pe străzi, precum şi în faţa birourilor autorităţii electorale naţionale (CNE) din Venezuela.

CNE a declarat imediat după miezul nopţii că Maduro a câştigat un al treilea mandat, cu 51% din voturi, un rezultat care ar prelungi un sfert de secol de guvernare socialistă. Ulterior, acesta l-a proclamat pe Maduro preşedinte pentru perioada 2025-2031, adăugând că a câştigat "majoritatea voturilor valide".

Dar guvernele de la Washington şi din alte părţi ale Americii şi ale lumii au pus la îndoială rezultatele şi au solicitat o prezentare completă a voturilor.

Sondajele independente făcute la ieşirea de la urne au indicat o victorie zdrobitoare a opoziţiei, urmare a manifestărilor entuziaste de susţinere a candidatului său la preşedinţie, Edmundo Gonzalez, şi a liderului opoziţiei, Maria Corina Machado, în timpul campaniei.

"Ne-am săturat de ăsta, vrem libertate, vrem să fim liberi pentru copiii noştri", a declarat pentru Reuters şoferul Fernando Mejia, în vârstă de 41 de ani, în timp ce mărşăluia împreună cu familia sa în oraşul Maracay.

JUST IN: Protesters take over the streets in Puerto La Cruz in Venezuela after President Nicolás Maduro "won" the election.

Protests broke out across the country as the opposition accuses Maduro of fraud.

The protesters are vowing to topple the government if Maduro fails to… pic.twitter.com/Wpj6PA8Rxd