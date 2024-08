Forţele armate venezuelene au respins marţi, 6 august, cererile de sprijin din partea opoziţiei, pe care le-au calificat drept disperate şi revoltătoare, reafirmându-şi loialitatea absolută faţă de preşedintele Nicolas Maduro, a cărui realegere este contestată.

Ministrul Apărării, generalul Vladimir Padrino, a anunțat că armata respinge cu fermitate propunerile disperate ale opoziției.

"Respingem cu fermitate propunerile disperate care încearcă să submineze unitatea noastră", a declarat ministrul Apărării, generalul Vladimir Padrino, reafirmându-şi "loialitatea absolută faţă de cetăţeanul Nicolas Maduro Moros (...), reales în mod legitim de popor".

La o zi după alegerile prezidenţiale din 28 iulie, generalul Vladimir Padrino reafirmase deja, în numele armatei, "loialitatea noastră absolută" faţă de preşedintele Maduro.

Luni, opoziţia, care revendică victoria, a făcut apel la armată, pilonul puterii, să fie "de partea poporului" în criza care îl opune pe Nicolas Maduro, declarat învingător de către Consiliul Naţional Electoral (CNE), atrăgând imediat urmărirea penală din partea Parchetului.

"Facem apel la conştiinţa armatei şi a poliţiei pentru a fi de partea poporului şi a propriilor familii", au scris marţi, 6 august, într-o declaraţie comună, liderul opoziţiei Maria Corina şi candidatul la preşedinţie Edmundo Gonzalez Urrutia., denunţând o "campanie de teroare" în ţară.

Parchetul venezuelean a reacţionat imediat deschizând o anchetă penală împotriva celor doi lideri, în special pentru "uzurpare de funcţie, difuzarea de informaţii false, incitare la nerespectarea legii, incitare la insurecţie şi asociere criminală".

I would really appreciate it if you guys could repost this and bring attention to the protest happening in venezuela due to the fraud in the presidential elections there’s already 6 dead victims and 200 injured we deserve freedom. all eyes on VENEZUELA 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/YqPCF4EjnJ