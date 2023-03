Reformele justiției dispuse de Guvernul lui Netanyahu scoate de aproape 3 luni sute de mii de israelieni în stradă VIDEO

Sute de mii de israelieni au ieşit din nou în stradă sâmbătă pentru a protesta împotriva controversatelor reforme judiciare ale guvernului religios de dreapta, pe care criticii le denunţă ca antidemocratice, informează dpa.

Presa estimează că aproximativ 250.000 de persoane au luat parte în a 11-a săptămână de proteste.

Manifestanţii au mărşăluit prin centrul Tel Avivului cu steaguri israeliene şi pancarte pe care scria: "Nu dictaturii" şi "Israelul încă nu este Iran".

Mitinguri de protest au avut loc şi în oraşele Ierusalim şi Beer-Şeba.

Protesters in Tel Aviv city hold demonstrations for the 11th consecutive week. @eriknjoka gets you the latest details

S-au făcut arestări izolate şi au avut loc incidente violente în care susţinătorii reformelor au atacat manifestanţii. Liderul opoziţiei, Yair Lapid, a condamnat pe Twitter "creşterea extremă a violenţei" şi a adăugat că aceasta nu va reduce la tăcere manifestanţii.

De mai bine de două luni, mii de israelieni manifestă împotriva reformelor propuse de preşedintele Benjamin Netanyahu, care ar permite Parlamentului să anuleze deciziile Curţii Supreme cu majoritate simplă. În plus, politicienii vor avea o influenţă sporită în numirea judecătorilor.

Another weekend of big protests in Israel against Netanyahu's government judicial plan. In some places, protesters were attacked by pro-Bibi thugs pic.twitter.com/jXT3Nph9eZ