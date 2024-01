Agricultorii germani au blocat numeroase drumuri în semn de protest față de o reducere a avantajelor fiscale destinate lor, declanșând greve și mobilizări care sunt un motiv de îngrijorare pentru Guvernul lui Olaf Scholz, relatează AFP.

Aceste acţiuni - la apelul Uniunii Agricultorilor Germani (DBV) - sunt generalizate înăuntrul şi în zona marilor oraşe germane în prima zi a unei contestări sociale care urmează să dureze până lunea viitoare.

Autorităţile au semnalat perturbări puternice ale traficului rutier în aproape toate landurile, din Baden-Württemberg şi Bavaria în sud, până în Renania de Nord Westfalia, cel mai populat land german, şi până în nord.

Ambuteiaje de camioane au fost semnalate la frontiera dintre Germania şi Polonia, Cehia şi Franţa.

Convoaie zgomotoase de tractoare au intrat în Munchen, în sud, Hamburg, Bremen, în nord, sau Loln, în vest, paralizând în parte traficul rutier.

Large-scale strike in Germany: farmers paralyze the country

German farmers block the autobahns with columns of tractors and heavy trucks. Agrarians demand the abolition of the decision to reduce agricultural subsidies.

Protesting farmers stopped production at the Volkswagen… pic.twitter.com/5NP6J5DeOG