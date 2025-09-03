SEARA Anul școlar începe cu un protest inedit: „Ne-am inspirat de la magistrați”. Replica liderilor sindicali, după cele mai recente controverse

Protestele de stradă nu au avut succes în cazul cadrelor didactice, în a-i convinge pe guvernanți să renunțe la măsurile controversate ce vizează domeniul educației, pe fondul contextului de austeritate. Astfel, dascălii pregătesc un protest „soft” pentru luni, 8 septembrie, explicat pentru Ziare.com.

În această săptămână, la nivelul fiecărui județ din România, angajații din educație vor hotărî dacă vor participa la protestul ce va fi inițiat din data de 8 septembrie, „prima zi de școală”. Potrivit Federației Sindicale FSLI, protestul va presupune prezența cadrelor didactice în clase, dar fără parcurgerea materiei.

Acțiunile de protest au fost criticate și chiar ridiculizate pe forumuri. Liderii sindicali din mai multe județe ale țării au comentat pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com.

Loredana Bucur, lider sindical din Bacău, susține că protestul din data de 8 septembrie va fi doar un „prim pas”.

„Vom merge în școli, vom avea grijă de copii, dar totodată, trebuie tras un semnal de alarmă. Dacă nu s-ar fi făcut nimic, înseamnă că noi, cu capul plecat, vom accepta mereu tot ceea ce se va spune de sus”, a transmis Bucur.

Constantin Ionescu, lider sindical din Vrancea, susține că protestul a fost inspirat de la magistrați, vizați de alte măsuri, precum ”amputarea” pensiilor speciale.

„Unii colegi au fost de acord, alții nu. Dar este o formă de protest, pentru a putea continua după data de 8 septembrie. Am adoptat acest tip de protest inspirat după magistrați, prin protestul lor anunțat public, prezentarea în sala de judecată și refuzarea de a judeca. Deci, de ce nu am putea face și noi asta, cadrele didactice? Cred că 80% vor boicota activitățile de deschidere a anului școlar, la nivelul județului Vrancea. E un număr îmbucurător.

Domnul ministru trebuie să ne creadă pe cuvânt că măsurile pe care le-a luat afectează în mod negativ învățământul, destul de mult. De exemplu, la nivel de județ, în Vrancea, nu se mai organizează acel concurs pentru suplinitori, pentru foarte multe discipline. La nivel de județ s-au redus 300-350 de posturi și norme învățători-educatori la posturi, respectiv gimnaziu și liceu la norme. În mediul rural sunt cele mai mari nemulțumiri, iar colegii sunt speriați pentru ceea ce va urma pe viitor, desființarea unor catedre. La nivel rural, deja au fost foarte multe clase comasate”, a explicat Ionescu.

Maria Ligia Sezonov, lider sindical din Brașov, susține că în Capitală va fi un mare miting.

„Boicotul va începe de luni în Brașov, profesorii vor fi la clasă, alături de elevi, care vor fi supravegheați. Dar nu se va mai desfășura deschiderea anului școlar cu preot, parlamentari și așa mai departe. Vom fi și la București, la marele protest, iar mai departe, vom vedea ce se va întâmpla. Oricum, sigur va fi un mare miting la București, în fața Guvernului și a Palatului Cotroceni”, a dezvăluit Sezonov.

Un protest „soft” e mai bun decât nicio formă de revoltă, e de părere Maria Ligia Sezonov.

„Situația este gravă în învățământul preuniversitar. Eu cred că dacă nu facem niciun protest, nu este bine. Acesta e un protest pe care l-am avut la îndemână. Trebuie să convingem toți colegii noștri să se alăture. Sunt cadre didactice care fac naveta, care lucrează la mai multe școli pentru a-și face norma. Se tem chiar pentru faptul că pe lângă tăierea salariilor, ar putea fi chiar dați afară, dacă vor face grevă. Dorim să determinăm Guvernul să se aplice problemelor din preuniversitar. Distrugerea învățământului preuniversitar înseamnă și distrugerea învățământului universitar”, a punctat Sezonov.

Giani Leonte, lider sindical din Suceava, ia în calcul și demersurile pentru greva generală.

„Eu cred că este eficient, vom demonstra asta și în data de 8 septembrie, când vom fi un număr foarte mare de protestatari în București. În paralel cu această etapă de boicotare a activităților de predare, sigur vom declanșa un referendum și privind posibilitatea declanșării grevei generale”, a transmis Leonte.

Pe cine consideră sindicaliștii responsabili de criza din educație

Liviu Axinte, lider sindical din Botoșani, susține că mai importantă decât demisia sau demiterea ministrului David este abrogarea legii controversate.

„Pe noi ne interesează cel mai mult abrogarea măsurilor, iar un prim pas în acest sens ar fi demiterea ministrului David”, a precizat Axinte.

Giani Leonte crede că atât premierul, cât și ministrul ar trebui să plece acasă.

„Din partea mea trebuie să plece amândoi. În cazul premierului Bolojan, nu poți impune astfel de măsuri cu o gravitate atât de mare, care afectează în mod direct temelia educației, elevii noștri. Nu au făcut niciun fel de consultări. Au luat măsura doar din punct de vedere contabil, fără o analiză, pentru a verifica impactul educațional”, a opinat Leonte.

Constantin Ionescu aduce în atenție măsurile care afectează învățământul.

„Nu am încredere în niciunul. Nu știu cine a fost cu ideea de a lua aceste măsuri, cine a avut o așa ură față de învățământul preuniversitar, care e cel mai afectat și cel mai lovit, dacă facem o comparație cu cel universitar și cercetarea. Cred că a greșit și premierul Bolojan, și ministrul David, pentru că nu au făcut o analiză de impact, înainte de a lua măsurile. Era datoria lor să se consulte cu noi, sindicatele, cu directorii, cu inspectorii. Sunt 5 măsuri drastice pentru întreg personalul din preuniversitar: mărirea normei cu 2-4 ore, comasarea de școli, comasarea de clase, tariful pentru plata cu ora etc”, a comentat Ionescu.

Loredana Bucur crede că ministrul David este vinovatul de serviciu, care trebuie să pice primul și totodată, aceasta este de părere că dascălii sunt denigrați pe canalele publice de comunicare în mod nejustificat.

„Din punctul meu de vedere, un prim pas ar fi demisia ministrului David. În momentul în care s-au luat aceste decizii, peste noapte, în vacanță, nimeni nu a fost consultat. Pe pachetul 1 nu a făcut nimeni, niciun studiu de impact, dar s-a aplicat foarte repede. În schimb, iată, pe pachetul 2 încă se discută de la o zi la alta și se tot schimbă schimbarea. Principalul vinovat este ministrul David, pentru că a acceptat tot ce i-a spus premierul și a trădat breasla. Dintre toți miniștrii, el a tăiat cel mai tare, fără să întrebe în teritoriu.

Din păcate, s-a reușit o denigrare a profesorilor, apropo de creșterea normei de la 18 la 20 de ore. Nu asta e problema! Nimeni nu s-a gândit ce se întâmplă cu colegii noștri care nu sunt titulari. Un profesor de religie care a obținut nota 8,70, de curând, se chinuie să strângă 7 ore la 4 școli. Nimeni nu se gândește la ei!”, a comentat sindicalistul.

