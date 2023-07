Cel puțin 471 de arestări în a patra noapte de proteste violente în Franța. Zeci de mii de polițiști trimiși în stradă VIDEO

Ministrul francez de Interne Gérald Darmanin a apreciat că noaptea de vineri spre sâmbătă a fost mult mai calmă decât precedenta, în pofida faptului că au fost cel puţin 471 de arestări, ca urmare a revoltelor izbucnite după ce un tânăr de origine algeriană, în vârstă de 17 ani, Nahel, a fost ucis marţi seară, la un control rutier.

Vorbind în timpul unei vizite nocturne la Yvelines, la vest de Paris, Darmanin a remarcat că se constată o „scădere” a violenţelor.

Violenţele au fost de „mult mai mică intensitate” şi noaptea a fost „extrem de calmă” în unele departamente, a afirmat el.

„Republica este cea care va câştiga, nu protestatarii”, a spus ministrul, deplângând vârsta tânără a multora dintre participanţii la revolte, „copii de 13, 14 ani (…) care, evident, ar fi fost bine să fie acasă, nu să stea pe stradă”.

Ministerul de Interne a anunţat 471 de arestări în această seară.

