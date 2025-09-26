Cum a devenit noul simbol al rezistenței Generației Z un steag de pirați dintr-un desen animat japonez

Autor: Veronica Andrei
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:44
329 citiri
Cum a devenit noul simbol al rezistenței Generației Z un steag de pirați dintr-un desen animat japonez
În Asia, steagul Piraților Pălăriei de Paie a fost văzut la protstele din mai multe state/FOTO:X@AnimexTwts

Un craniu zâmbitor cu o pălărie de paie roșie a devenit, surprinzător, un simbol de protest pentru tinerii din mai multe colțuri ale lumii. Inspirat din seria japoneză de succes One Piece, steagul personajului Monkey D. Luffy este fluturat alături de bannere politice și drapele naționale în manifestații din Asia, Europa și Statele Unite.

Luffy, protagonistul seriei manga și anime cu același nume, este un pirat cu puteri elastice care se luptă cu guverne autoritare în căutarea unei comori legendare. Povestea sa a cucerit milioane de fani de-a lungul a peste 25 de ani, iar acum imaginea sa a fost adoptată ca mesaj de sfidare față de autorități, scrie The Wall Street Journal.

De la Kathmandu la Paris

În Nepal, steagul Piraților Pălăriei de Paie a fost arborat pe clădiri guvernamentale incendiate, în timpul protestelor violente împotriva corupției și nepotismului, soldate cu peste 20 de morți. În Indonezia, simbolul a devenit atât de vizibil în demonstrațiile declanșate de alocații controversate pentru parlamentari, încât autoritățile au avertizat că afișarea lui la Ziua Independenței ar putea duce la arestări.

În Europa, bannerul lui Luffy a fost văzut la proteste din Franța împotriva austerității și a blocajelor politice, dar și în Regatul Unit, inclusiv la marșuri pro-palestiniene și la manifestații contra vizitei de stat a președintelui Trump.

În Statele Unite, fenomenul se răspândește mai lent, însă imaginile cu drapelul au circulat pe rețele sociale de la proteste din Los Angeles împotriva politicilor de imigrație ale administrației Trump și, mai recent, la o demonstrație din New York, unde activiștii au criticat Apple pentru folosirea cobaltului extras în mine africane.

Cultura pop japoneză, limbaj comun al tinerilor

Pentru analiști, popularitatea acestui simbol arată influența uriașă a culturii manga și anime în rândul noilor generații. „Este inevitabil ca mișcările de protest conduse de tineri să integreze imagini din anime”, spune Matt Alt, autor al volumului Pure Invention. „Aceste povești sunt pline de eroi tineri care se revoltă împotriva figurilor de autoritate. Anime-ul a devenit o limbă comună pentru tinerii din întreaga lume.”

Roland Kelts, profesor la Universitatea Waseda din Tokyo, subliniază că succesul lui Luffy stă și în caracterul său „mukokuseki” – fără o etnie clar definită, ceea ce îl face recognoscibil și apropiat pentru cititorii și spectatorii de oriunde. „Luffy devine imediat piratul tău, indiferent unde locuiești sau ce limbă vorbești”, spune Kelts.

O poveste globală

One Piece a vândut sute de milioane de exemplare la nivel mondial și a depășit pragul de 1.000 de episoade animate. În prezent, povestea este adaptată și într-o producție live-action de Netflix.

În timp ce editorii și studiourile japoneze care dețin drepturile nu au comentat asupra apariției steagului în proteste, tinerii din întreaga lume îl folosesc deja ca un nou simbol al rezistenței – un amestec de cultură pop și mesaj politic, subliniază WSJ.

