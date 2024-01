Zeci de mii de oameni au protestat în nordul Germaniei față de extremismul de dreapta. ”Fascismul nu este o alternativă”

Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă în oraşul Hanovra din nordul Germaniei pentru a protesta împotriva extremismului de dreapta, mitinguri similare având loc în toată ţara, relatează DPA.

Fostul preşedinte german Christian Wulff şi premierul landului Saxonia Inferioară, Stephan Weil, s-au numărat printre cei care s-au adresat protestatarilor din Piaţa Operei din Hanovra.

Organizatorii au estimat numărul participanţilor la 35.000, spunând că această estimare este în concordanţă cu cifrele poliţiei.

Protestatarii au purtat bannere cu sloganuri precum 'Suntem diverşi' şi 'Fascismul nu este o alternativă'.

Protestele la nivel naţional au fost declanşate de o relatare a publicaţiei de ştiri Correctiv, care a dezvăluit că membrii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au avut o întâlnire cu extremiştii de dreapta în noiembrie la Potsdam. La reuniune au participat şi membri ai Uniunii Creştin-Democrate (CDU), cel mai mare partid de opoziţie.

In #Hamburg, 80,000 people gathered at a rally against the right-wing forces - Bild

The rally was organized after a meeting between representatives of the AfG and right-wing radicals in Potsdam, where calls for mass deportation of foreigners from #Germany were heard. pic.twitter.com/1X0ld2ABNH