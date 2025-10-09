Angajații din penitenciarul Craiova au ieșit în stradă. Se tem că vor fi concediați

Angajaţii Centrului de Detenţie Craiova au organizat, joi, un protest faţă de desfiinţarea unităţii, iar reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare susţin că prin această măsură statul român riscă încălcarea standardelor internaţionale privind tratamentul minorilor şi tinerilor privaţi de libertate.

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor afirmă că Centrul de Detenţie Craiova nu se desfiinţează, ci se transformă în secţie exterioară a Penitenciarului Craiova, iar angajaţii nu vor fi relocaţi în alte unităţi, ci vor fi redistribuiţi pe alte funcţii pentru a acoperi deficitul de personal din structurile care necesită resurse suplimentare.

Angajaţii Centrului de Detenţie Craiova au protestat, joi, în faţa unităţii.

Reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare au precizat că, prin desfiinţarea Centrului de Detenţie Craiova, se face un pas înapoi pentru reintegrarea socială a tinerilor.

„Un pas înapoi pentru reintegrarea socială a tinerilor sancţionaţi de instanţele judecătoreşti. Centrul de Detenţie Craiova are o misiune distinctă şi sensibilă, axată pe reeducarea şi reintegrarea socială a minorilor şi tinerilor aflaţi în executarea măsurilor privative de libertate. Prin desfiinţarea acestei instituţii, statul român riscă încălcarea standardelor internaţionale privind tratamentul minorilor şi tinerilor privaţi de libertate şi compromiterea rezultatelor obţinute până în prezent”, au afirmat sindicaliştii.

Ei susţin că transferarea acestora la Centrul de Detenţie Tichileşti, o localitate la aproximativ 30 de kilometri de o localitate urbană - Braila, lipsită de orice mijloc de educaţie comunitară (teatre, cinematografe, muzee, parcuri) necesară pentru reintegrarea minorilor şi tinerilor „face din decizia ministrului justiţiei Radu Marinescu, de a muta minorii şi tinerii institutionalizaţi din Centrul de detenţie Craiova, la Centrul de detenţie Tichileşti, un pas sigur spre distrugerea sistemului penitenciar din România”.

Reprezentanţii Administraţiei Naţionale a Peniteciarelor au reacţionat în urma protestului organizat de angajaţii Centrului de Detenţie Craiova şi au explicat că acesta va deveni o secţia exterioară a Penitenciarului Craiova.

„Centrul de Detenţie Craiova nu se desfiinţează, ci se transformă în secţie exterioară a Penitenciarului Craiova şi va funcţiona în continuare în această formă de organizare, dar la capacitatea sa maximă de cazare”, au transmis reprezentanţii ANP.

În contextul supraaglomerării sistemului penitenciar, care în prezent înregistrează un grad de ocupare de 125,39 %, ANP anunţă că a evaluat structura unor unităţi subordonate, pentru a identifica soluţii de gestionare eficientă a acestui fenomen, de optimizare a resurselor umane şi de reducere a cheltuielilor.

„Astfel, au fost elaborate proiecte de simulare a procesului de comasare a unor unităţi penitenciare, selectate în funcţie de numărul deţinuţilor custodiaţi (raportat la capacitatea de cazare) şi de dispunerea lor geografică. Aceste proiecte au fost transmise partenerilor de dialog social (sindicatelor) pentru consultare”, au mai precizat reprezentanţii ANP.

Ei au menţionat că la data analizei – 20 august în Centrul de Detenţie Craiova erau 146 de persoane private de libertate, iar capacitatea centrului este de 339 de locuri, gradul de ocupare fiind de aproape 45%.

„Prin urmare, s-a decis comasarea acestuia cu o unitate penitenciară din proximitate, măsură care va elimina aparatul administrativ al Centrului”, a mai transmis ANP.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor susţine că ”angajaţii Centrului de Detenţie Craiova nu vor fi relocaţi în alte unităţi, ci vor fi redistribuiţi pe alte funcţii pentru a acoperi deficitul de personal din structurile care necesită resurse suplimentare”.

