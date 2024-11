Angajații din industria de apărare anunță proteste masive: „E singura soluție rămasă"

Sindicatul angajaților din industria de apărare anunță că, în perioada 25 – 29 noiembrie, vor avea loc zilnic proteste simultane în fața Ministerului Economiei și CN Romarm SA din București. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de fondurile insuficiente pentru salarii și de condițiile „incerte” de muncă, reclamând „ignoranța clasei politice” și „managementul defectuos”.

„Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș din cadrul Fabricii de Pulberi Făgăraș nu are fonduri suficiente pentru plata salariilor. Situația se repetă de la an la an, iar în ciuda unor rezultate economice favorabile, salariaților nu li se respectă drepturile ce curg atât din lege, cât și din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate”, se arată într-un comunicat de presă al CNS Cartel Alfa.

Potrivit sursei citate, în perioada 25 – 29 noiembrie, zilnic între orele 10:00 – 13:00 vor avea loc proteste simultane în fața Ministerului Economiei și CN Romarm SA (B-dul Timișoara nr. 5) din București, prin care Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș, afiliat la Federația Solidaritatea Metal (CNS Cartel ALFA) urmează să-și arate nemulțumirea față de „ignoranța clasei politice și a managementului defectuos”.

„Nu este primul protest al angajaților din industria de apărare! În februarie 2023, angajații Fabricii de Pulberi Făgăraș au ieșit în stradă din cauza neplății drepturilor salariale aferente anului trecut. Sindicatul a cerut la acel moment respectarea CCM-ului, dar și a Legii 232/2016 privind industria națională de apărare. În ianuarie 2024, protestele sindicaliștilor din Făgăraș au fost reluate, iar doleanțele au rămas aceleași: fonduri insuficiente pentru salarii, dar și condiții de muncă incerte”, se arată în comunicatul citat.

Ads

Care sunt nemulțumirile angajaților din industria de apărare

În opinia sindicaliștilor, protestul este principalul mod de soluționare al problemelor, în timp ce „dialogul cu Ministerul Economiei (acționar majoritar) și cu CN Romarm SA este dificil de realizat”. Potrivit acestora, Fabrica de Pulberi Făgăraș angajează sub 200 de persoane, iar conform ultimei scheme de buget și cheltuieli (Ordin MMSS Nr 3.113/2024) numărul mediu de angajați este de 163.

„Fie prin rea-voință sau incapacitate, în ultima vreme, anual, numărul mediu de angajați bugetați (nuclee) este sub cel real din întreprindere. Sindicatul acuză că la începutul anului au primit doar 84 de nuclee salariale, mult sub necesarul prognozat pentru plata integrală a salariilor. Pe parcurs, în urma discuțiilor cu Ministerul Economiei au ajuns la 120, iar în urma unei rectificări ulterioare s-a ajuns la 130 (Adresa RomARM Nr. 2963/13.11.2024). Industria de apărare funcționează într-un regim special care oferă continuitate activității în ciuda unui număr redus de comenzi. Pentru a asigura fluxul continuu și o „repornire” de urgență a fabricii în cazuri speciale, angajații pe durată nedeterminată beneficiază de o menținere în funcție și de un fond lunar necesar acoperirii drepturilor salariale care se calculează luând în calcul 75% din câștigul salarial mediu brut pe economie”, se arată în același comunicat de presă.

Ads

Potrivit art. 24 din Legea 232/2016, în perioada în care salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar și/sau integral de stat din industria națională de apărare nu desfășoară activități din lipsă de comenzi sau contracte, aceștia efectuează activități de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, activități administrative și alte activități specifice și beneficiază de sume acordate de la bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale și a contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajator.

„În ciuda comenzilor ridicate, dar și a prevederilor legale pentru a proteja industria de apărare și angajații acesteia, fondul pentru plata salariilor este în continuare insuficient. Rectificarea treptată și creșterea fondurilor pentru nucleele salariale inițial de la 84 la 120, iar mai apoi la 130 reprezintă o practică dăunătoare atât industriei de apărare, cât și angajaților. De la finele anului trecut se știa nevoia reală de nuclee salariale ce trebuiau să fie acoperite, dar Ministerul a preferat o alocare întârziată, etapizată, care i-a lăsat pe salariați într-o situație incertă. Ministerul Economiei nu poate invoca problemele financiare, deoarece, în prezent, Fabrica de Pulberi Făgăraș nu se confruntă cu probleme privind comenzile, înregistrând o rată a profitului de 7,9% din totalul veniturilor în 2024 conform ultimei rectificări”, explică sindicaliștii.

Ads

Prin acest comunicat, Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș aduce la cunoștință „situația deficitară din cadrul Fabricii de Pulberi” și „trage un semnal de alarmă privind gestionarea companiilor critice din portofoliul statului”.

„Este îngrijorător că acolo unde sunt încadrați doar 163 de angajați, un număr modic din totalul economiei naționale, ministerul ignoră semnalele trase de către sindicat în repetate rânduri și oferă soluții parțiale doar după nerepetate apeluri. Până luni, 25 noiembrie, Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș este deschis oricăror forme de dialog. Dacă nu se ajunge la o soluție pe cale amiabilă, protestul este singura cale rămasă pentru a invita clasa politică să respecte drepturile prevăzute în lege și în contractul colectiv de muncă”, se mai arată în comunicatul citat.

Ads