Putin va fi întâmpinat cu proteste în Alaska. „Împotriva unui criminal de război”

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 12:16
Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO: kremlin.ru

Se anunță proteste în Anchorage, cel mai mare oraș din Alaska, din cauza întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Se pare că organizația politică Stand Up Alaska a programat un protest pe joi, 14 august, cu o zi înainte de summitul Trump-Putin.

Evenimentul va avea loc sub sloganul „Alaska cu Ucraina”.

„Cu sprijinul guvernatorului, președintele Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin. Ne adunăm pentru a trimite un mesaj clar atât lui Trump, cât și lui Putin: Alaska este ferm împotriva autoritarismului”, reiese dintr-o declarație de pe site-ul organizatorilor.

„Împotriva unui criminal de război”

De asemenea, Stand Up Alaska face un apel pe Facebook către localnici să iasă în stradă și să se alăture manifestației.

„Alăturați-vă nouă în Anchorage, Alaska, pentru a protesta împotriva prezenței unui criminal de război internațional (Vladimir Putin. - TMT)”, transmite organizația.

Liderul SUA, Donald Trump a anunțat că întâlnirea sa personală cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în Alaska.

Apoi, asistentul prezidențial rus Iuri Ușakov a confirmat data și locul summitului.

Conform Casei Albe, întâlnirea cu Trump a fost solicitată de Putin personal în timpul discuțiilor cu trimisul special al lui Trump, Steve Whitkoff.

Între timp, presa mondială, citând surse, a publicat mai multe versiuni ale posibilelor condiții de încetare a focului în Ucraina, care ar putea fi dezbătute în cadrul summitului.

Bloomberg a transmis un scenariu care implică refuzul Ucrainei de a ceda regiunile Donețk și Luhansk și „înghețarea” liniei frontului în regiunile Herson și Zaporijie.

Potrivit Wall Street Journal, Putin ar fi pregătit pentru o încetare a focului cu condiția ca soldații ucraineni să se retragă din Donbas.

BILD nu este de acord. A relatat că Rusia insistă în continuare asupra controlului deplin nu numai asupra regiunilor Donețk și Luhansk, ci și asupra regiunilor Herson și Zaporijie, potrivit moscowtimes.

„Ucrainenii nu vor da pământul lor unui ocupant”

Ucraina respinge categoric orice cedări teritoriale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reamintit pe canalul său de Telegram că răspunsul la „problema teritorială” este înscris în Constituția Ucrainei, precizând că „nimeni nu se va retrage sau nu se poate retrage din ea. Ucrainenii nu vor da pământul lor unui ocupant”.

Apoi, citând date ale serviciilor de informații, Zelenski a spus că Putin nu are nicio intenție de încetare a focului și că trupele și echipamentele ruse sunt mutate pentru noi operațiuni ofensive.

„Putin vrea doar să prezinte întâlnirea cu America drept victoria sa personală și să continue să pună presiune pe Ucraina ca și până acum”, a mai spus Zelenski.

