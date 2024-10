Protest cu mii de oameni la Budapesta, față de mesajele propagandistice difuzate de serviciul public de presă

Mii de unguri s-au adunat sâmbătă, 5 octombrie, în faţa sediului televiziunii de stat a ţării, protestând faţă de ceea ce au descris ca fiind „maşina de propagandă” a guvernului şi solicitând un serviciu public de presă independent, relatează Reuters.

Protestatarii, din partea partidului de opoziţie TISZA, afirmă că televiziunea de stat MTVA difuzează propagandă tendenţioasă, prezentând numai politicieni din partidul şi guvernul premierului Viktor Orban, iar analiştii repetă povestea acestora.

