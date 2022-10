Moldova este o țintă a Rusiei – Maia Sandu, bastion în fața clanurilor revanșarde conectate la Kremlin

.com

Rusia impune un preţ ireal de mare la gaz pentru Moldova, iar forţele pro-ruse speculează scumpirea ca să destabilizeze ţara.

Moldova este dependentă energetic în totalitate de gazul rusesc. Rusia profită de această dependență. Gazprom impune moldovenilor prețuri imposibile – de patru ori mai mari decât înainte de războiul din Ucraina. Pe acest fundal, inflația, în Moldova, a crescut cu până la 35 la sută și există riscul sistării livrărilor de gaze în plină iarnă. De aproape o lună, gruparea pro-rusă pe care președintele Maia Sandu a numit-o „gruparea pentru hoție și război” organizează proteste antiguvernamentale.

Manifestanții sunt aduși organizat, cu autocarele, prin rotație, în centrul Chișinăului și sunt „remunerați” cu 20 de euro ziua și 100 de dolari noaptea ca să scandeze „Jos Maia Sandu!” și să doarmă în corturi. Jurnaliștii moldoveni au postat pe internet zeci de filmulețe cu „protestatari” în stare de ebrietate – oameni agresivi care justifică războiul Rusiei contra Ucrainei, care îl blamează pe Zelenski, o insultă pe Maia Sandu și vorbesc urât despre România, UE și SUA. Evident, nu uită nici de sperietoarea cu homosexualii pe care o invocă la pachet cu veninul vărsat asupra UE și SUA.

Și-au făcut profesie din a protesta pe bani

Organizatorii manifestației au „închiriat” protestatari din două tabere cândva beligerante: din tabăra celor care, prin anii 2000, sub regimul comuniștilor, organizau proteste sub drapele românești și ale UE, pledând pentru unirea Republicii Moldova cu România și altă tabără – comuniștii. Partidul Șor i-a adunat acum împreună contra Maiei Sandu, președintele care a semnat, în martie 2022, cererea de aderare a Moldovei la UE. Cei aduși la protest elogiază acum Rusia, vin la manifestații cu icoane în mâini, iar în boxe, la protest, răsună muzica lui Ion și Doina Aldea Teodorovici – doi interpreți basarabeni pro-români, a căror creație a stat la baza mișcării de renaștere națională în anii 1990. Organizatorii manifestației îi reproșează Maiei Sandu că refuză să meargă la Moscova și să i se închine lui Putin în schimbul unui preț mai mic la gaz pentru Moldova - închinarea în fața lui Putin însemnând justificarea invaziei ruse asupra Ucrainei după exemplul dictatorului de la Minsk, Alexandr Lukașenko.

Ads

Protestatarii sunt plătiți, iar acest lucru au reușit să-l demonstreze patru jurnaliști de investigație ai „Ziarului de Gardă” de la Chișinău, care s-au infiltrat în rețeaua de racolare a protestatarilor de către activiștii partidului Șor. În paralel, o investigație vizând „închirierea” protestatarilor și finanțarea ilegală a partidului Șor desfășoară poliția și procurorii.

Actorii din spatele pretinselor proteste

Denumirea partidului Șor provine de la numele liderului acestuia, Ilan Șor. Cu puțin timp înaintea prăbușirii, în 2019, a regimului oligarhic, condus de Vladimir Plahotniuc, la limita unei tentative de lovitură de stat, Plahotniuc și Șor au reușit să fugă din Moldova aproape concomitent. Mai târziu, procurorii moldoveni au obținut probe care arată că cei doi jefuiau țara împreună prin scheme cu rulaje valutare de sute de milioane de euro. Cei doi oligarhi acum fugari au lucrat în tandem din 2016 până în 2019. În această perioadă, prin corupție și șantaj, regimul Plahotniuc reușise să-și subordoneze o majoritate parlamentară, guvernul țării, majoritatea instituțiilor statului, justiția și Curtea Constituțională.

Ads

Majoritatea celor care l-au deservit pe Plahotniuc și Șor au fugit din Moldova. Vorbim de indivizii din anturajul celor doi, care aveau grijă ca „mecanismele” grupării să nu dea erori. Cei mai mulți s-au adăpostit la Londra. Unii sunt daţi în urmărire internațională, sunt monitorizați de Interpol, dar nu sunt extrădați în Moldova, deoarece sunt percepuți ca foști politicieni și se prezumă că ar putea fi „persecutați”. Din această cauză procedurile de extrădare se desfășoară anevoios.

Se ascunde în Israel, într-o vilă de 13,2 milioane de euro

Ilan Șor apare la protestul pe care îl organizează partidul său în centrul Chișinăului doar pe un ecran mare, ținut în spate de oamenii săi din Moldova rămași în libertate. El este condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, este dat în urmărire internațională și se ascunde în Israel. Este de-a dreptul grotesc să vezi cum omul din televizor le ordonă protestatarilor să instaleze corturi în fața principalelor instituții ale statului, iar aceștia execută imediat.

Ads

Jurnaliștii de investigație din Moldova i-au găsit ascunzișul din Israel al lui Ilan Șor. Din 2019, acesta locuiește într-o vilă de lux de pe malul Mediteranei în valoare de 13,2 milioane de euro. Este cetățean al Israelului, iar miza lui este că nu va fi extrădat în Moldova. Se plimbă prin mall-urile din Israel însoțit de pază de corp, iar unul din avocații săi este un fost demnitar de rang înalt din Israel. Recent, într-un interviu pentru „Ria-Novosti”, Șor a declarat că „Moldova nu poate fi un stat fericit și de succes fără Rusia”.

Plahotniuc, neeligibil pentru SUA

Conform informațiilor de care dispun jurnaliștii de la Chișinău, Vladimir Plahotniuc s-ar afla acum în Turcia. Oficial, procurorii moldoveni spun că acesta se află într-o țară cu care Moldova nu are acorduri de extrădare. Plahotniuc (care are dublă identitate – Vladislav Novak) a fugit subit din Moldova în iunie 2019 după o discuție scurtă avută cu fostul ambasador al SUA la Chișinău, Dereck J. Hogan. Ulterior s-a aflat că oligarhul moldovean s-a adăpostit în SUA. Abia în ianuarie 2020, Statele Unite l-au declarat pe Plahotniuc și pe membrii familiei sale „neeligibili pentru obținerea vizelor de intrare în SUA". Departamentul de Stat al SUA explica într-un comunicat oficial că această decizie are legătură cu implicarea lui Plahotniuc „în acte semnificative de corupție”: „Plahotniuc a fost implicat în acte de corupție care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice în Moldova”, menționa Departamentul de Stat al SUA.

Ads

Sunt zeci de dosare penale acum în gestiunea procurorilor moldoveni ce vizează acte de mare corupție în care este cercetat Vladimir Plahotniuc. Autoritățile au modificat recent legislația pentru ca aceste dosare să poată fi examinate în lipsa învinuitului, inclusiv cu pronunțarea unei sentințe, pentru ca statul să-i poată sechestra bunurile rămase în Moldova.

2019-2021, perioada eliberării marilor corupți din pușcărie

Din noiembrie 2019 până în iulie 2021, în Moldova, lucrurile erau decise de coaliții parlamentare de conjunctură, girate de ex-președintele pro-rus Igor Dodon. Ultima coaliție nedeclarată de acest fel între Partidul Socialiștilor și Partidul Șor a eșuat, după ce noul președinte Maia Sandu a reușit să genereze alegeri parlamentare anticipate – alegeri soldate cu o majoritate pro-europeană puternică.

În intervalul 2019-2021 însă, după ce ex-președintele pro-rus Igor Dodon l-a confirmat prin decret pe Alexandr Stoianoglo în funcția de procuror general, din pușcăriile din Moldova au reușit să iasă mai mulți infractori. În privința unora, procurorii pur și simplu și-au retras acuzațiile. După victoria partidului Maiei Sandu la alegerile parlamentare anticipate, punerea sub învinuire pentru îmbogățire ilicită și trădare de patrie a ex-președintelui Igor Dodon și arestarea procurorului general în mandatul căruia au fost eliberați marii corupți, foștii pușcăriași au fugit la Londra, dar au rămas politic activi.

Ads

Autoritățile de la Chișinău dispun de informații care arată că fugarii Moldovei și-au unit puterea financiară, au cumpărat noi posturi TV și media online în Moldova, au format legături geo-politice cu Kremlinul (deși anterior erau căutați în Rusia pentru infracțiuni extrem de grave, inclusiv cu miliarde de dolari) și lucrează, alături de Rusia, la răsturnarea ordinii constituționale în Republica Moldova.

„Încercările de destabilizare, pe care le vedem în ultima perioadă, sunt făcute de gruparea pentru hoție și război, care se teme de pușcărie și e gata să dea foc la țară pentru a-și salva pielea. Membrii acestei grupări vor să scape de închisoare pentru furturile comise în trecut și să-și refacă schemele de corupție. Încearcă să folosească situația dificilă în care se află țara acum din cauza războiului din Ucraina, pentru a o destabiliza și a crea haos. Vor să creeze situații de conflict în diferite regiuni ale țării pentru a ne dezbina”, a atenționat marți, președintele Maia Sandu, în cadrul unui briefing. „Ei așa de tare își doresc să ajungă la putere, încât promit Moscovei să răstoarne ordinea constituțională și să instaleze un guvern prin care Rusia să poată folosi țara noastră în război. Le spun clar: Nu vă faceți iluzii! Nu veți reuși! Mai mult, trădarea de patrie va fi sancționată dur”, a conchis șefa statului.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.